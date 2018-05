Alleen als er niet louter fiscale motieven aan ten grondslag liggen, kan onder voorwaarden na herroeping opnieuw een beroep worden gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting, heeft staatssecretaris Menno Snel laten weten.

Op verzoek van de Tweede Kamer is de bewindsman ingegaan op een brief van een individuele belastingplichtige over een hernieuwd beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting na herroeping van een eerdere schenking. De manier waarop de Belastingdienst hiermee omgaat is volgens de staatssecretaris afhankelijk van het geval. Onder omstandigheden kan na herroeping een hernieuwd beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling worden gedaan.

Expliciet bedongen

In de eerste plaats moet het gaan om een herroepelijke schenking, dus de mogelijkheid tot herroeping moet al ten tijde van de schenking zijn bedongen. De herroeping van een herroepelijke schenking heeft geen terugwerkende kracht. Dit heeft strikt genomen tot gevolg dat het beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling niet wordt teruggenomen. Door de herroeping wordt de schenking op een later moment wel ongedaan gemaakt. Omdat de schenking hierdoor materieel gezien wordt teruggenomen, lijkt het volgens de staatssecretaris redelijk om onder omstandigheden een hernieuwd beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling toe te staan die betrekking heeft op een nieuwe schenking, mits daarbij weer aan de wettelijke vereisten voor toepassing van de vrijstelling wordt voldaan.

Doel van de wet

Als de herroeping tot doel heeft alsnog in aanmerking te komen voor een eenmalig verhoogde vrijstelling of voor een hoger bedrag dan waarvoor eerst een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling is gedaan, wordt daarmee gehandeld in strijd met doel en strekking van de wet en wordt het hernieuwde beroep op de vrijstelling volgens de staatssecretaris niet gehonoreerd.