Stuurgroep Publiek Belang is ‘system fights back’

Niet alleen de overwegend te weinig veranderingsgezinde kantoren krijgen een lelijke veeg uit de pan van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA), ook de stuurgroep Publiek Belang krijgt stevige kritiek. De commissie mist durf en introspectie en ziet het rapport ‘In het Publiek Belang’ en de maatregelen die de stuurgroep voorstelt als het pareren van kritiek: ‘the system fights back’. In januari 2017 hebben de grote en middelgrote kantoren samen met de SRA en de NBA de gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld. Die bestaat uit kopstukken uit de sector, vooral uit de controlepraktijk, onder meer Paul Dinkgreve (SRA), Egbert Eeftink (KPMG), Peter Hopstaken (Mazars) en Pieter Jongstra (NBA, voorzitter), plus kandidaat-NBA voorzitter Marco van de Vegte (Deloitte) en directeur Berry Wammes (NBA). De stuurgroep toont volgens de commissie ‘niet de kwetsbaarheid en introspectie waarmee dergelijke – complexe en ingrijpende – onderwerpen dienen te worden aangepakt’. De aanpak is ‘niet gericht op het durven beschouwen van dergelijke onderwerpen in de volle omvang, het kijken naar de voor- en nadelen van alle alternatieve modellen en evenmin wordt op zoek gegaan naar het detecteren en mitigeren van schadelijke prikkels.’ De sector is ‘te optimistisch’ over bestaande modellen en ‘laat na deze echt ter discussie te stellen’. Sterker: de commissie betitelt de voorstelde aanpak als een voorbeeld van de ‘system fights back, ter behoud van de status quo’ schrijft de commissie.

Fraudeaanpak

Op het punt van fraudeaanpak stelt de stuurgroep sterk teleur, vindt de MCA. ‘Met name het uitgangspunt dat in kaart dient te worden gebracht welke redelijke verwachtingen ‘voor kantoren bespreekbaar zijn’ inzake fraude, slaat de plank mis. Een dergelijke woordkeuze en taakopdracht past niet bij een dienstbaar beroep dat een wettelijke taak mag uitvoeren en dat juist op het terrein van fraude de afgelopen decennia de nodige steken heeft laten vallen waarbij het publiek belang in het geding is geraakt.’