Managers ABN Amro luiden noodklok

Een groep van 21 hoge managers bij ABN Amro heeft in januari een alarmerende brief geschreven aan toezichthouders DNB en AFM en aan het ministerie van Financien als grootaandeelhouder, meldt het FD. De krant zegt de brief in handen te hebben.

De groep managers zegt zich zorgen te maken over een gebrek aan richting en strategie bij de bank. Als er niet snel iets verandert bestaat de kans dat ABN Amro wordt overgenomen, vreest de groep. Ondanks het vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk zou de situatie nog steeds nijpend zijn, melden betrokkenen. Bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen zou onzichtbaar zijn. Door een gebrek aan regie en richting zouden verschillende bestuurslagen elkaar intern de tent uit vechten. Het ontbreekt de bank aan een duidelijke strategie voor de lange termijn, schrijven de managers. De groep zegt zich bewust te zijn van de ongebruikelijkheid van de stap om de situatie extern aan de orde te stellen, maar schrijft de toezichthouders dat zij binnen de bank vastlopen en dat het appel een laatste redmiddel is.

Toezichthouders ECB, DNB en het ministerie van Financiën willen niet reageren, omdat het om een toezichtsvertrouwelijk dossier gaat.