Europese innovatieraad komt met blockchainwedstrijd

De European Innovation Council (EIC) heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwikkelen van de beste sociale en duurzame blockchain-innovatie.

De wedstrijd is onderdeel van het Horizon 2020-programma. Daarmee wil de Europese Commissie onderzoek en innovatie in de EU stimuleren. Voor de periode 2014-2020 is een budget van € 80 miljard uitgetrokken. De blockchain-competitie zal vijf winnaars opleveren, die elk € 1 miljoen krijgen om hun innovatie verder te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Blockchains for Social Good’ wil de EIC met de prijsvraag duurzaamheid via blockchain stimuleren. Kandidaten kunnen tot september 2019 meedoen.

Blockchain inzetten voor sociale innovatie-uitdagingen

De EIC zoekt vooral decentrale oplossingen voor sociale innovatie-uitdagingen gebaseerd op de zogeheten Distributed Ledger Technology (DLT). “In de praktijk komt het erop neer dat de European Innovation Council met deze Horizon 2020-prijsvraag wil stimuleren dat DLT verder wordt ontwikkeld.” Die peer-to-peer-technologie biedt volgens de EIC kansen voor nieuwe soorten oplossingen voor onder meer de ondersteuning van fair trade, grotere transparantie in productieprocessen, decentralisatie van het beleid, procedures en processen voor het managen van data, vergroten van privacy en verbeteren van verantwoordelijkheid. “Het is de ambitie van de EIC om een positieve verandering in de samenleving te bewerkstelligen door dit soort innovatieve oplossingen een geldelijk steuntje in de rug te geven.”

Wie een innovatie heeft en wil meedoen aan de prijsvraag, kan tot en met 3 september 2019 meedoen. Inschrijven is mogelijk tot april 2019.