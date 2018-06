Voorziening voor saneringskosten asbestverwijdering mogelijk

Voor het verwijderen van asbestdaken mag een voorziening worden gevormd, heeft de Belastingdienst laten weten op vragen van de vereniging van accountants en belastingadvieskantoren VLB. Die voorziening moet dan wel betrekking hebben op de saneringskosten.

De VLB had binnen het Platform Landbouw aan de fiscus gevraagd of een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken kan worden gevormd. De kennisgroep Winstbepaling van de Belastingdienst heeft daarop gereageerd met een notitie. Voor saneringskosten mag een voorziening worden gevormd, maar voor vervangende dakbeplating niet. “De te vervangen beplating met asbesthoudende bestanddelen is immers normaliter helemaal afgeschreven”, luidt het argument.

Verwijderen niet los van vervanging dak

Met ingang van 2024 moeten alle asbesthoudende daken zijn verdwenen. Dat verbod is een vervolg op het verbod op het gebruik van asbest uit 1994. “Het verwijderen van asbest uit daken kan niet worden losgezien van het vervangen van het dak”, aldus de Belastingdienst. “Voorafgaande aan de vraag of een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken mogelijk is, moet in eerste instantie de (noodzakelijke) vóórvraag worden beantwoord wat de fiscale consequenties van het vervangen van het dak zelf zijn. Als de conclusie wordt getrokken dat het vervangen van het asbestdak kwalificeert als onderhoudsuitgaven, volgt de vraag een voorziening voor het verwijderen van asbest kan worden gevormd. Dat antwoord luidt in principe bevestigend. De Belastingdienst is van mening dat aan het oorsprongvereiste en het toerekeningsvereiste (gkg-voorwaarde) wordt voldaan. Per individuele casus is een beoordeling van de feiten en omstandigheden noodzakelijk ter vaststelling of ten tijde van de vorming van de voorziening met redelijke mate van zekerheid sprake is van een toekomstige betaling (en tot welk bedrag) voor het verwijderen van het per balansdatum aanwezige asbest.”