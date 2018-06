KPMG-kantoor populair als tijdelijke woon- en werkplek

Leegstandsbeheerder VPS Noord-Holland verhuurt goedkope woon- en werkruimten in het voormalige KPMG-hoofdkantoor De Bovenlanden in Amstelveen. De woon- en werkruimten zijn populair, omdat ze al voor 250 euro per maand inclusief gas, water en elektra tijdelijk zijn te betrekken.

VPS neemt inmiddels zelfs geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling. ‘Door het beperkte aantal plekken die beschikbaar zijn kunnen we onmogelijk iedereen die zich heeft aangemeld aan een woon- of werkruimte helpen.’

Leegstand

Het in 1991 gebouwde kantoor staat ongeveer acht jaar grotendeels leeg. Stena Realty, de vastgoedtak van de Zweedse Stena Group, kocht het gebouw eerder dit jaar van M.J. de Nijs & Zonen, ProWinko en De Jong Groep, dat het eerder voor de dumpprijs van €66,4 miljoen in handen kreeg na een scheve schaats van KPMG. Het kantoor (foto © Google Streetview) was tijdens de kantorencrisis het symbool van ongewenst maatschappelijk gedrag. KPMG liet 600 meter verderop een nieuw kantoor bouwen. Inmiddels zijn er plannen voor ombouw tot luxeapaartementen, maar daarover bestaat een conflict met de architect.