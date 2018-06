VEB daagt Deloitte voor de rechter in zaak Steinhoff

De VEB heeft Deloitte voor de rechtbank Rotterdam gedaagd voor de schade geleden door Steinhoff-aandeelhouders. De Zuid-Afrikaanse meubelgigant kwam in december in de problemen nadat bleek dat er voor miljarden onterecht in de boeken stond. Na die tijd verdampte vrijwel de gehele beurswaarde van de multinational. Ook Deloitte kwam als controlerend accountant al snel onder vuur te liggen.

Deloitte is ernstig tekort geschoten in zijn wettelijk vastgelegde taak als controlerend accountant en heeft ten onrechte een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de Steinhoff-jaarrekening over 2016, schrijft de VEB. ‘Mede als gevolg van de misleidende jaarrekening voorzien van goedkeurende controleverklaring van Deloitte hebben Steinhoff-beleggers miljarden euro’s schade geleden.’

Onvoldoende inzicht

De belangenorganisatie van aandeelhouders denkt dat er bij Deloitte onvoldoende inzicht was om een goedkeurende verklaring af te kunnen geven. ‘Het is zeer kwestieus of Deloitte voldoende inzicht had om te kunnen oordelen over – onder andere – de waardering van het vastgoed van Steinhoff, geacquireerde vennootschappen en goodwill. Ook is onduidelijk hoe de accountant de cashpositie van Steinhoff heeft kunnen accorderen, zoals weergegeven in de jaarrekening.’

De verantwoordelijk accountant van Deloitte is – als groepsaccountant – ook tekort geschoten in zijn professioneel kritische instelling ten opzichte van het werk dat andere accountants hebben aangeleverd, gaat de VEB verder in haar verklaring bij de stap. ‘Gezien het grote scala aan langjarige onregelmatigheden kunnen ook vraagtekens geplaatst worden bij de kwaliteit van overdracht van controle van Deloitte & Touche South Africa naar Deloitte Accountants B.V., die in het voorjaar van 2016 heeft plaatsgevonden.