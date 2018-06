Petitie tegen afschaffen dividendbelasting

Tax Justice Nederland, een samenwerkingsverband van onder meer FNV en Oxfam Novib, is donderdag een campagne gestart tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Op Stopafschaffendividendbelasting.nl is een petitie geplaatst waarin het kabinet wordt opgeroepen de maatregel niet door te voeren.

Na de zomer gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Tax Justice wil met de petitie duidelijk maken dat veel mensen vinden dat de afschaffing van de dividendbelasting ondoordacht is en er daarom van moet worden afgezien. “Door de afschaffing van de dividendbelasting zal de Nederlandse overheid jaarlijks 1,4 miljard euro mislopen. Geld dat hard nodig is voor andere belangrijke zaken zoals de zorg en het onderwijs.” Volgens coördinator Arnold Merkies heeft niemand om de afschaffing gevraagd. “Behalve de lobbyisten van Shell, Unilever en VNO-NCW. Nu blijkt de onderbouwing bovendien te zijn gebaseerd op een rapport dat achter de schermen door deze partijen is gefinancierd. Een overgrote meerderheid van de bevolking wil de dividendbelasting niet afschaffen. Het wordt tijd dat kabinet daar naar luistert.”

Geen banen, wel geld naar het buitenland

De afschaffing levert niet meer banen op, maar wel extra inkomsten voor buitenlandse belastingdiensten. “De overige 23% komt terecht in het Verenigd Koninkrijk en in belastingparadijzen en garandeert dus geen investeringen in de Nederlandse werkgelegenheid.” En de afschaffing van de dividendbelasting versterkt de belastingconcurrentie tussen landen, aldus Tax Justice. “Nederland heeft internationaal al een slecht imago als belastingparadijs. Het enige andere grote Europese land dat geen dividendbelasting heft, is het Verenigd Koninkrijk.”

Prominenten als auteur Arnon Grunberg, cabaretier Dolf Jansen, hoogleraar Alfred Kleinknecht en acteur Gijs Scholten van Asschat steunen de petitie.