SRA vernieuwt handreiking fiscale aspecten onroerend goed

De SRA heeft de praktijkhandreiking ‘Fiscale aspecten onroerend goed’ vernieuwd.

De fiscale aspecten van onroerende zaken blijken in de praktijk complex, aldus de SRA. “Een veelheid aan regels in zowel inkomsten-, omzet- en overdrachtsbelasting maakt dat het bepaald niet eenvoudig is alle aspecten van onroerend goed inzichtelijk te krijgen. Deze praktijkhandreiking geeft voor de diverse verschillende belastingen de hoofdlijnen weer. De handreiking richt zich met name op zakelijk onroerend goed.” De SRA verwijst tevens naar de branchetemplate voor de bouwsector die op sra.nl is opgenomen.