Bloggen als accountant – Deel 2: Tips voor beginners

We vertelden u eerder al dat een blog allerhande voordelen heeft voor u en uw accountantskantoor. Een blog beheren is namelijk de uitgelezen manier om uw bereik te vergroten, uw ranking in zoekmachines te verbeteren en u te profileren als expert.

Wilt u graag een blog beginnen? Proficiat! Wij begrijpen dat die eerste post, dat lege scherm, u heel wat angst inboezemt. U bent een expert op het gebied van fiscaliteit, maar u heeft misschien weinig ervaring met creatief schrijven. Gelukkig baart oefening kunst, en onthoud dat uw lezers geen hoogstaande literatuur of briljante wetenschappelijke publicaties van u verwachten.

En er is nog goed nieuws: bloggen is veel eenvoudiger dan het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting! Wees dus niet langer bang van dat lege blad en ga aan de slag!

Dit moet u weten vóór u de pen ter hand neemt

Stel uzelf de volgende twee vragen:

1. Wat is het doel van uw blog?

Wilt u voornamelijk een informerende rol vervullen, en met uw artikelen aan uw klanten uitleggen wat ze wanneer moeten indienen? Of is het de bedoeling om met uw teksten potentiële klanten te overtuigen om een afspraak met u in te plannen? Ook belangrijk: verwacht u van uw lezers een actieve of een passieve rol? Wilt u een dialoog openen met uw huidige en potentiële klanten?

2. Voor wie schrijft u?

Wie zit er allemaal in uw doelgroep? Mikt u op werknemers, zelfstandigen, ondernemers – of nog op een ander segment? Hoe nauwkeuriger u uw doelgroep weet te bepalen, hoe gemakkelijker het zal zijn om te blijven schrijven. Zowel uw onderwerpen als uw schrijfstijl (incl. terminologie en vakjargon) moeten namelijk zorgvuldig afgestemd zijn op uw lezerspubliek.

Zo vindt u geschikte onderwerpen

Geen idee wat uw lezers interesseert? Probeer eens om inspiratie te vinden bij uw eigen klanten: welke vragen krijgt u het meest? Welke problemen komen het vaakst voor? Als u die kwesties helder kunt toelichten op uw blog, kunnen die artikelen u zelfs tijd besparen op kantoor: met één duidelijke uitleg bereikt u verscheidene klanten en spaart u veel telefoontjes uit – want u moet niet meer steeds hetzelfde uitleggen.

U kunt uw blog eveneens gebruiken om uw (potentiële) klanten te informeren over de huidige belastingwijzigingen. Lezers willen niet letter per letter weten wat de nieuwe wet voorschrijft, maar welke impact deze verandering heeft op hun leven.

De belangrijkste missie van een blog is dus om waarde toe te voegen, om iets aan uw lezers te bieden dat ze elders niet kunnen vinden. In tegenstelling tot traditionele advertenties zijn uw schrijfsels geen pure promopraatjes, maar begrijpelijke en toegankelijke oplossingen voor concrete problemen waar uw klanten mee te maken krijgen.

Als u graag uw persoonlijkheid wilt benadrukken, kunt u natuurlijk over uw eigen zaken schrijven. Zolang u hierbij vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en privacy respecteert, kunt u uw competenties in de verf zetten zonder de indruk te wekken dat u aan hooghartige zelfpromotie doet. Zo kunt u bv. schrijven over de moeilijkheden die op uw pad kwamen en hoe u er in slaagde om die te overwinnen en de situatie van de klant te verbeteren. Veel lezers zullen zich herkennen in dit scenario en u zien als een proactieve helper en praktisch denkende probleemoplosser.

Het is erg belangrijk dat u complexe en droge onderwerpen zo levendig en beeldrijk mogelijk weet te vertellen. Uw lezers zijn namelijk niet geïnteresseerd in de saaie en langdradige technische aspecten van een boekhoudoplossing – zij willen antwoorden en suggesties voor actie.

Neem de tijd om een lijst op te stellen met onderwerpen – waarover gaat u schrijven, en wanneer? Natuurlijk kunt u die lijst aanvullen met spontane ideeën: zodra u een ingeving heeft, voegt u het toe aan de planning, zodat u er later over kunt schrijven.

Vraag ook raad en inspiratie aan uw eventuele werknemers. Zo krijgt u meteen een breder aanbod aan thema’s, en kunnen zij met u gedachten uitwisselen over het schrijfproces en de problemen die daarmee gepaard kunnen gaan.

Beginnen met schrijven

Het is eindelijk zover: u begint aan uw allereerste blogartikel! Hoe begint u eraan?

Zodra u het hoofdonderwerp heeft gevonden, moet u zichzelf de volgende vraag stellen: welke punten wil ik in dit artikel vermelden? Geef het stuk ook meteen een titel: dat helpt u gefocust te blijven en voorkomt dat u te veel afdwaalt. Nadat u alle onderdelen heeft opgesomd, structureert u ze en splitst u ze verder op. Nu is de ruwe lay-out klaar.

Tijd om te schrijven! Houd daarbij steeds uw doelgroep in uw achterhoofd: er is niets mis met cijfers en feiten, maar vermijd technische vaktaal. Blijf ook authentiek en laat uw persoonlijkheid doorschemeren in de tekst: met deze teksten leren de lezers u kennen, en zij kunnen mogelijk op basis van uw woorden beslissen of zij met u willen samenwerken of niet. Stop ook niet met schrijven na de eerste versie: herlees en herschrijf tot de taal en structuur goed zit.

De lengte van het artikel hangt af van de reikwijdte van uw onderwerp: schrijf genoeg, maar niet te veel. Blogartikelen zijn vaak tussen de 400 en 800 woordenlang. Als uw artikel korter is dan 400 woorden, dan vinden zoekmachines u niet meer relevant. Indien u meer dan 800 woorden schrijft, is het belangrijk om uw tekst goed te structureren en zo de lezer een goed overzicht te geven.

Structuur is cruciaal: een goede opbouw garandeert leesplezier. Verdeel uw artikel in paragrafen, gebruik lijsten met opsommingstekens, of zorg voor een opvallend visueel element zoals tabellen, infografieken of afbeeldingen. Daarnaast kunt ook handige video’s toevoegen aan uw teksten. Korte, verklarende video’s zijn niet alleen nuttig voor uw klanten, maar verbeteren ook uw positie in de resultatenlijst van zoekmachines. Let wel op: als u foto’s en video’s integreert, moet u ervoor zorgen dat alles gecoördineerd is en elkaar aanvult – de verschillende multimedia-elementen moeten samen één geheel vormen.

Verspreiding en onderhoud

Gefeliciteerd met uw eerste blogartikel(en)! Nu u de smaak te pakken heeft, zijn er twee dingen waar u rekening mee moet houden: verspreiding en onderhoud van uw kersverse content.

Natuurlijk kunt u geduldig wachten tot uw bezoekers uw blog zelf vinden, maar u kunt uw bereik ook een handje helpen. Deel de link op sociale media, voeg ze toe aan uw e-mailhandtekening en uw visitekaartje, en vertel het voort aan uw klanten.

Waarschijnlijk heeft u na één of twee artikelen het gevoel dat het zwaarste gedeelte achter de rug is: alle begin is namelijk moeilijk. Helaas is niets minder waar: zodra uw content online is, moet u uw blog uitbreiden en updaten. Uw lezers zullen namelijk verwachten dat u regelmatig nieuwe artikelen publiceert.

De oplossing: maak een planning en houd u daaraan. Blokkeer op tijd en stond uw agenda om exclusief aan uw blog te werken. Anders zal het schrijven nooit een deel worden van uw werkroutine. Beschouw het als een onderdeel van uw baan; een deel dat net zo belangrijk is als uw andere verplichtingen jegens uw klanten. Mik op twee nieuwe artikelen per maand – en dat is het absolute minimum. Eén keer per week is ideaal. Bedenk ook dat regelmatigheid uw zoekmachine-optimalisatie alleen maar ten goede komt. Het komt er dus op aan om uw blog stevig te verankeren in uw marketingstrategie. Heeft u die nog niet? Lees hier hoe u een efficiënte marketingstrategie kunt uitwerken – en waarom u die nodig heeft.

Geef niet op! U zult merken dat het schrijven na verloop van tijd gemakkelijker wordt. Wij wensen u alvast veel succes en schrijfplezier toe.

