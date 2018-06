Bloggen als accountant – Deel 1: Vijf voordelen voor u en uw kantoor

“Bloggen? Dat is niets voor mij!” Vele accountants en boekhouders delen die mening. De wereld van belastingen en financiële administratie heeft geen geheimen voor u, maar de gedachte om die kennis daadwerkelijk op papier te zetten schrikt u toch een beetje af. Zet deze angst opzij, en u zult een gouden marketingzet ontdekken: blogs zijn immers nog veel efficiënter dan sociale media. Geen zorgen – uw lezers verwachten echt niet dat uw schrijfsels de Nobelprijs literatuur zullen wegkapen. De meest succesvolle blogs zijn diegene die complexe kwesties in heldere bewoordingen kunnen uitleggen.

Uw eigen website biedt de ideale plek om uw blog te starten. Heeft u geen website? Dan staan er talloze gratis opties voor u klaar, zoals WordPress en WIX. Met hun breed scala aan sjablonen duurt het slechts enkele minuten om een professioneel ogende pagina in elkaar te steken. Houd er wel rekening mee dat de gratis versie u een domeinadres geeft met hun naam erin, zoals www.uwbedrijfsnaam.wordpress.com. Om zo hoog mogelijk te verschijnen in de zoekresultaten van bv. Google, is het aangeraden om zowel uw bedrijfsnaam als uw locatie in het domeinadres te vermelden.

1. Bespaar tijd

Bent u er ervan overtuigd dat u geen tijd heeft om een blog bij te houden? Het is geen verrassende gedachte, met alle deadlines die vervaarlijk om de hoek loeren. En toch is een blog eerder tijdbesparend dan tijdrovend. Hoe vaak moet u namelijk één specifiek probleem uitleggen aan verschillende klanten? Schrijf die uitleg eens op in een overzichtelijk blogartikel, en u vergroot uw bereik van enkele klanten naar honderden lezers – en het bespaart u heel wat telefoontjes.

2. Verbeter uw ranking bij zoekmachines

We vertelden u eerder al dat Search Engine Optimization (SEO) of zoekmachine-optimalisatie een belangrijke rol speelt in uw online marketingactiviteiten. Zoekmachines als Google veranderen hun algoritmes aan de lopende band, om gebruikers steeds sneller de weg te kunnen wijzen naar de resultaten die ze zoeken. Met een blog boordevol relevante en actuele inhoud verovert u al snel een aanzienlijk hogere plek in de zoekresultaten dan uw blogloze concurrenten – want Google ziet dat u nuttiger en waardevoller bent.

3. Smeed een expertstatus

De weg naar een expertstatus en autoriteit is geplaveid met vele blogartikelen die uw gespecialiseerde kennis overdragen aan uw lezers. Potentiële klanten kunnen een website boordevol gratis relevante informatie zeker waarderen, en tegelijkertijd creëert u pijlsnel een imago van professionaliteit en betrouwbaarheid voor u en uw bedrijf. Vergeet ook niet dat meer en meer mensen eerst uw website zullen doorzoeken voordat ze u zullen bellen – met uw goedgevulde blog kunt u alvast een goede eerste indruk maken, en de basis leggen voor een goede werkrelatie.

4. Vind en behoud klanten

Uw blog kan een positief effect hebben op zowel uw klantenwerving als op uw klantenloyaliteit. Met uw artikelen kunt u immers niet alleen de relatie met uw huidige klanten verstevigen, maar ook een dialoog voeren met nieuwe klanten, of een gunstige indruk wekken bij potentiële klanten.

5. Onderscheid u van uw concurrenten

Slechts een paar accountantskantoren kiezen ervoor om hun blog te integreren in hun marketingstrategie en missen zo de unieke mogelijkheden van dit marketingkanaal. Bent u geïnteresseerd in een bepaald onderwerp? Schrijf erover en deel uw kennis!

Bent u op zoek naar nieuwe klanten?

Het winnen van nieuwe klanten kan tijdrovend zijn, dus helpen wij u graag. Laat de klantenwerving maar aan ons over. Op ons platform kunt u een groot aantal opdrachten van potentiële klanten terugvinden – het is gemakkelijk en bespaart u veel tijd. Registreer vandaag nog voor onze demoversie en bekijk live alle lopende zaken.