Hogere belasting zeescheepvaart door fiscale spoedreparatie

De reparatiewet die begin juni naar de Tweede Kamer is gestuurd waarmee het kabinet internationale belastingontwijking wil voorkomen lijkt een negatief effect op de Nederlandse zeescheepvaart te gaan hebben, waarschuwt de sector zelf. De winstbelasting voor rederijen kan fors hoger uit gaan vallen, meldt het FD.

Daarbij draait het om de beperking van de deelnemingsvrijstelling die staatssecretaris Menno Snel van Financiën voorstelt. Volgens het nieuwe voorstel geldt de deelnemingsvrijstelling niet langer automatisch binnen de fiscale eenheid. Dit zou voor rederijen het risico met zich mee kunnen brengen dat de Belastingdienst stelt dat de Nederlandse vennootschappen waarin de schepen zitten niet de deelnemingsvrijstelling kunnen toepassen. Bovenop de huidige belasting volgens de tonnageregeling zou dan 25% vpb extra verschuldigd zijn over het resultaat van de dochtervennootschap die eigenaar is van het schip, schrijft het FD. In puur binnenlandse situaties leidt dat tot belastingheffing die er vóór de wetswijziging niet was.

De beperking van de deelnemingsvrijstelling voorkomt dat moederbedrijven nog een keer belasting moeten betalen over winst die bij dochterbedrijven al is belast, maar geldt niet voor dochters waar geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden en die weinig of geen belasting betalen. Dat voorkomt dat multinationals belasting kunnen ontwijken door bedrijfsmiddelen in een bv te stoppen in een belastingparadijs. Bij de rederijen is echter geen sprake van belastingontwijking, benadrukt belastingadviseur Connie Roozen van het Rotterdamse kantoor C&B More in het FD.