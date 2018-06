‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’

ABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling compliance van de bank er iets van vond.

Dat schrijven Trouw en het FD woensdag op basis van interne e-mails die de krant in handen heeft. De broers Steinmetz worden verdacht van witwaspraktijken. Zo worden ze in verband gebracht met een omkopings- en corruptieschandaal in het Afrikaanse Guinee.

Maagdeneilanden

Het betreft klanten waar Mossack Fonseca, het trustkantoor dat het middelpunt vormt van de zogeheten Panama Papers, geen zaken meer mee wilde doen. Daags na de eerste publicatiegolf over de Panama Papers, in april 2016, deed juridisch advieskantoor Mossack Fonseca afstand van Diacore als klant. Mossack Fonseca meldde destijds dat het werkte voor 31 bedrijven op de Maagdeneilanden waarvan de Israëliër Steinmetz directeur of uiteindelijk begunstigde is. Een deel daarvan is klant van ABN Amro in Antwerpen. ABN AMRO wilde tegenover de kranten niet reageren op berichten over individuele klanten.

Screening

ABN Amro heeft nog dit jaar een grote lening aan zijn bedrijvengroep Diacore verlengd, blijkt uit nieuwe informatie uit de gelekte Panama Papers en interne e-mails van de bank. Dat staat haaks wat de bank eerder zelf naar buiten bracht. Zo liet onder meer de compliance-manager van ABN Amro recent tijdens een conferentie met ‘enige trots’ weten dat de bank veel energie heeft gestoken in het natrekken van klanten wier naam door de zogeheten Panama Papers op straat kwamen te liggen. Tijdens de bijeenkomst vertelde de bankfunctionaris volgens FD dat ABN Amro drie maanden stak in een miljoenen euro’s kostende screening van het klantenbestand.