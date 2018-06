Boek: van accountant naar winstadviseur

Al jaren liep Femke Hogema rond met een boek in haar hoofd. Om accountants, en boekhouders te helpen het hoofd te bieden aan een veranderende beroepspraktijk. En om te worden waar ondernemers op zitten te wachten: ‘winstadviseur’. De Winstadviseur is dan ook meteen de titel van haar boek, dat op 28 juni gepresenteerd wordt.

‘Een boek waarmee ik jou, financieel expert met zzp- en mkb-klanten, alles geef wat ik te geven heb, zodat jij je klanten doelgericht kunt begeleiden naar een financieel gezond en winstgevend bedrijf’, schrijft ze in haar voorwoord.

Controller

Femke Hogema begon haar carrière als financial controller voor grote internationale bedrijven. Ze hield van cijfers en van de helderheid die cijfers geven over de gezondheid van een bedrijf. Maar ze zag ook dat ondernemers niks van cijfers, controllers, boekhouders of accountants moeten hebben. Ondernemers vinden cijfers saai, ingewikkeld en theoretisch. Om deze kloof tussen ondernemers en cijfers te dichten, en om ondernemers te helpen grip op cijfers te krijgen, begeleidt ze ondernemers geeft ze lezingen en trainingen en schreef ze de bestseller ‘Financiën voor ZZP’ers’. Sinds 2017 richt ze zich op accountants en boekhouders. In trainingen leert ze hen hoe zij ondernemers kunnen begeleiden naar een financieel gezond en winstgevend bedrijf. En hoe ze daardoor zelf met meer plezier en voldoening bouwen aan hun eigen winstgevende bedrijf.

Doemscenario?

Uit hoofdstuk 1 van haar boek: ‘Er wordt beweerd dat het boekhoudvak over een aantal jaren niet meer bestaat. Oxford-economen Carl Frey en Michael Osborne onderzochten van 702 beroepen de kans dat het beroep wordt weggeautomatiseerd. Het beroep op plek 1 loopt daar de kleinste kans op, het beroep op plek 702 de grootste. Accountants en boekhouders staan samen op de 671e plaats en belastingconsulenten op de 695e plaats. Een doemscenario? Of zorgen de technologische ontwikkelingen juist voor een zee aan mogelijkheden en maken ze het vak van financieel expert vooral interessanter en aantrekkelijker? Ik denk het laatste. Maar dat gaat niet vanzelf. Je zult er wel iets voor moeten doen. Het begint ermee dat je afscheid moet nemen van het idee dat jouw vak vooral te maken heeft met het registreren van en rapporteren over de feiten. Want dát is nu bij uitstek iets wat computers straks echt beter kunnen dan mensen.’

Toegevoegde waarde

Hogema: ‘Als jij je klant gaat helpen met het bouwen van een gezond en winstgevend bedrijf, dan ben je geen boekhouder meer, dan ben je een winstadviseur. Dan ben je niet iemand die enkel moet zorgen dat er zo goedkoop mogelijk aan de wettelijke en fiscale verplichtingen wordt voldaan, maar dan ben je iemand die de klant helpt met zijn business. Dat heeft een aantal effecten:

• Je kunt veel meer van je kennis en vaardigheden inzetten, waardoor

je werk waarschijnlijk interessanter wordt.

• Je klant vraagt je om advies op een breder gebied dan enkel fiscaal

en administratief, waardoor je meer gewaardeerd wordt.

• Je klant is bereid om meer te betalen voor je diensten omdat je

meer waarde toevoegt.

• Je hebt minder klanten nodig om hetzelfde (of liever nog: meer)

te verdienen, waardoor je meer aandacht hebt voor je klant, meer

waarde kunt leveren en beter gewaardeerd wordt.

• Je loopt voorop en bent onderscheidend in de markt. Het is volstrekt

helder waarvoor ondernemers bij jou moeten zijn en welke

waarde je biedt. Je bent minder afhankelijk van het standaard

boekhoudwerk, waardoor je je eigen toekomst zeker stelt.

Accountantskantoor 216 en Yuki

Accountantskantoor 216 bewijst dat volgens haar: ‘Dat biedt zijn klanten sinds 2017 gratis standaarddiensten aan (zoals het samenstellen van de jaarrekening). Het advies dat volgt uit die cijfers wordt in rekening gebracht. En het stuk waar nog wel menselijke interventie voor nodig is, pakt de ondernemer zelf op.’

Hogema wijst erop dat online boekhoudprogramma’s steeds intuïtiever worden en meer en meer zijn afgestemd op de kennis en behoefte van de ondernemer. ‘Die heeft geen boekhoudkennis nodig om er zelf voor te zorgen dat de boekhouding op orde is. Yuki deed in 2007 de aftrap met een innovatieve boekhoudoplossing: scannen, mailen, klaar. Sindsdien schieten de ondernemersvriendelijke online boekhoudprogramma’s als paddenstoelen uit de grond. Zelfs de Belastingdienst doet mee. Die is onlangs een proef gestart die twee jaar gaat duren, waarbij de zzp’er alles – tot en met de aangifte inkomstenbelasting – zelf doet.’

Testimonials

Hogema heeft haar script voorgelegd aan een reeks mensen uit het vak. Onder meer directeur Michel Hamer van NOAB. Die zegt erover: ‘Femke legt de vinger op de zere plek in de accountancybranche. Maar ze laat het daar niet bij: ze biedt ook concrete oplossingen.’ En de getuigenis van Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur Alfa Accountants en columnist van AccountancyVanmorgen.nl luidt: ‘Femke komt met een soort van Hitchhiker’s Guide to the Galaxy voor accountants, waarin ze niet alleen in duidelijk taal beschrijft dat boekhouden de komende jaren volledig gedigitaliseerd en gerobotiseerd zal worden maar ze accountants ook gelijk handvatten geeft om een echte (winst)adviseur te worden.’