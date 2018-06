Loonstijging voor 170.000 winkelmedewerkers

Winkelmedewerkers krijgen een loonsverhoging. CNV, de Unie en AVV zijn akkoord met de werkgevers over een nieuwe cao, maakt branchevereniging INretail bekend. FNV was gepasseerd bij de cao-gesprekken.

De nieuwe cao geldt onder meer voor sport-, kleding- en woonwinkels. Ook tuincentra en grootwinkelbedrijven zijn aangesloten. In de nieuwe cao stijgen de lonen van de circa 170.000 medewerkers in de non-foodsector vanaf 1 juli met 1,03 %. Tussen 2018 en 2021 worden de lonen in vijf stappen verder verhoogd, telkens met hetzelfde percentage. Bonden en werkgevers zijn het ook eens geworden over een persoonlijk opleidingsbudget. Ook krijgen winkelmedewerkers eerder duidelijkheid over hun rooster en hebben ze het recht iedere maand een zaterdag of zondag vrij te nemen. FNV eiste een loonsverhoging van 3,5 % en is er mordicus op tegen dat de loonstijgingen alleen gelden voor medewerkers die nog niet in hun maximale schaal zitten. Daarnaast hekelt FNV dat het onderwerp uitzendwerk niet is meegenomen in de cao-onderhandelingen.