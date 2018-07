FNV: zelfstandigenaftrek kan blijven, wel afspraken over tarieven en AOV

De FNV stapt voorlopig af van het idee dat de zelfstandigenaftrek moet verdwijnen om de positie van vaste werknemers op de arbeidsmarkt ten opzichte van zzp’ers te versterken. De vakbond publiceert een visie waarin weliswaar opnieuw gepleit wordt voor ‘afbouw fiscale faciliteiten’ die zelfstandigen bevoordelen ten opzichte van medewerkers in loondienst, maar verbindt daar aan dat er een weg afgelegd wordt waarin betere tarieven voor (groepen) freelancers, een verplichte collectieve verzekering tegen langdurige ziekte (AOV) en arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw. Als aan die voorwaarden is voldaan, is de zelfstandigen overbodig, redeneert de FNV. In het FD bevestig FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha de koerswijziging. Hij bedrukt dat alles begint met ‘eerlijke tarieven’. De beleidsvisie is goedgekeurd door alle aangesloten bonden en doro het ledenparlement.

