Jacquet predikant is toch aftrekbaar

Een predikant van de Gereformeerde Gemeenten uit Amersfoort is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het gelijk gesteld over een aangeschaft jacquet dat de man op had gevoerd als werkkleding. De dominee kocht het jacquet in 2013 voor 354,95 euro bij een winkel voor ambtskleding en voerde de kostuumjas op als werkkleding.

De inspecteur van de Belastingdienst ging daar echter niet in mee omdat het jacquet ook privé gedragen zou kunnen worden. De predikant ging daar niet mee akkoord en betoogde bij de rechtbank Gelderland dat hij het jacquet alleen zou dragen tijdens de wekelijkse zondagse erediensten en bij huwelijksvoltrekkingen. Zonder succes, want de rechtbank sprak uit dat het jacquet geen exclusieve ambtskleding is.

Knopen

Het hoger beroep dat de predikant vervolgens aanspande bij het gerechtshof heeft nu wel succes opgeleverd. Het jasje mag dankzij de knopen alsnog als aftrekpost worden opgevoerd. Het jacquet onderscheidt zich volgens het hof van een normale jas door “speciale knopen, een hoge sluiting en specifieke kenmerken op het rugpand.” Vanwege die specifieke details acht het hof het aannemelijk dat de dominee het jacquet nooit bij privégelegenheden heeft gedragen of zal dragen.

Bron: NOS