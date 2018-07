PinkWeb onderdeel van Visma

Visma Group is met ingang van deze week de nieuwe eigenaar van PinkWeb, bekend van onder meer het online klantinteractieplatform Client Online.

Visma, naar eigen zeggen de grootste leverancier van cloudsoftware in Europa, mikt sterk op groei in Nederland: eerder dit jaar bereikte het Noorse bedrijf al een overeenkomst over de overname van Raet. PinkWeb, gevestigd in Amersfoort, zegt met Client Online al vijftien jaar marktleider te zijn. Visma ziet de overname als een goede aanvulling op het portfolio, PinkWeb ziet als onderdeel van een groter geheel vooral meer kansen om verder te groeien. “We zien veel voordelen in toetreding tot de Visma group: een goede, toekomstgerichte werkomgeving met nieuwe, internationale kansen en een nog betere dienstverlening. We hebben het gevoel dat we een perfecte culturele match hebben met de mensen van Visma en dat is goed voor onze medewerkers en onze klanten”, zegt directeur/eigenaar Jelmer Nieuwenweg van PinkWeb.

Aparte entiteit

PinkWeb blijft met 35 medewerkers een aparte entiteit binnen de Visma group, geleid door het huidige management. De vestigingsplaats blijft Amersfoort. “Client Online zal nog steeds met alle pakketten koppelen en we willen samen met partners de best mogelijke oplossingen blijven bieden. Daarnaast nemen we nog altijd zelf de beslissingen op het gebied van productontwikkeling. Wel hebben onze mensen nu toegang tot de kennis en ervaring van een duizendtal nieuwe collega’s.”