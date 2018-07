NBA: steun voor paragraaf organisatiecontinuïteit

De NBA is over het algemeen blij met de reacties op de consultatie van het green paper organisatiecontinuïteit van de Stuurgroep Publiek Belang. “Verschillende belanghebbenden hebben hun steun uitgesproken voor de voorstellen in het green paper.”

De stuurgroep kwam in maart met de publicatie. Kern van de boodschap daarin is dat ondernemingen en instellingen beter over hun continuïteitsverwachting moeten gaan communiceren. Het bestuursverslag zou voortaan altijd een paragraaf ‘Toekomstbestendigheid’ moeten bevatten. Daarin moeten de risico’s, onzekerheden en veronderstellingen op korte en langere termijn worden genoemd die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de organisatie. “De accountant zou dan vervolgens de onderbouwing van deze paragraaf moeten controleren en zijn oordeel daarover verwerken in de controleverklaring, met als doel om gebruikers van het jaarverslag meer en relevantere informatie over de organisatie te verschaffen.”

Geen te lange doorkijk

Het invoeren van zo’n paragraaf kan rekenen op brede steun van de partijen die hebben gereageerd, aldus de NBA. “Verschillende partijen benadrukken de voor hen specifieke aandachtspunten. Zo stelt Eumedion dat zij het voorstel van de stuurgroep steunt, maar zij waarschuwt tegelijkertijd voor een te lange doorkijkperiode voor de continuïteitsanalyse en het risico op boiler-plateteksten als er standaardzinnen in de controleverklaring gebruikt worden t.a.v. de continuïteit.”

De Vereniging Effectenbezitters wil enkele punten extra onderbouwd zien, zoals de aansprakelijkheid en de borging van een level playing field. “Ook verschillende accountantsorganisaties gaven te kennen voorstander te zijn van het verplicht stellen van een continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag.”

Niet-toetsbare vergezichten

Niet iedereen is even positief: zo vragen de curatoren bij monde van Noor Zetteler en Willem Jan van Andel van Wyn & Stael Advocaten zich af in hoeverre zo’n paragraaf toetsbaar is. Het risico bestaat dat de paragraaf “vergezichten van het bestuur zal gaan bevatten die lastig op waarde zijn te schatten en evenmin goed toetsbaar blijken”. Daarnaast vindt de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen dat extra regelgeving niet bijdraagt aan de oplossing.

Hoogleraar externe financiële verslaggeving Ruud Vergoossen had al eerder laten weten dat een continuïteitsparagraaf weinig zin heeft als de wettelijke deponeringstermijn niet aanzienlijk wordt verkort.

De stuurgroep verwerkt de reacties in een white paper, dat komend najaar wordt gepubliceerd.