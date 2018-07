Rabobank en ABN Amro lopen achter met compensatie rentederivaten

De uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB loopt niet bij elke bank even soepel, blijkt uit de derde voortgangsrapportage van de AFM. Twee van de zes betrokken banken hebben het programma afgerond, twee denken alle klanten voor eind dit jaar een voorstel te sturen. De twee banken met de meeste dossiers (Rabobank en ABN Amro) hebben verdere vertraging opgelopen.

De zes betrokken banken hebben inmiddels voor € 719 miljoen aan voorschotten aangeboden aan MKB’ers. Dat is bijna de helft van de voorziening die zij hebben getroffen. Naast de twee achterblijvers zijn ING, Volksbank, Van Lanschot en Deutsche Bank bezig met het compenseren van klanten die een renteswapproduct hadden gekocht, maar niet voldoende op de hoogte waren gesteld van de risico’s die een rentedaling met zich meebracht.

Geduld op de proef

Van de zes banken die zijn aangesloten bij het herstelkader, hebben twee banken hun aanbodbrieven in 2017 verstuurd. Eén bank denkt dat in september te hebben afgerond, de vierde bank verwacht uiterlijk eind dit jaar alle aanbodbrieven uit te sturen. Voor Rabo en ABN Amro geldt dat zij zeggen “een belangrijk deel van de klanten” voor het einde van het jaar een aanbod te kunnen doen. “Op basis van de huidige planning halen zij de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 echter niet voor alle klantdossiers. Dit betekent dat het geduld van een aantal MKB’ers op de proef blijft gesteld”, aldus de AFM in de voortgangsrapportage. “Daar staat tegenover dat op grote schaal voorschotten zijn uitgekeerd en het merendeel van de ondernemers het aanbod accepteert.” Bij Rabo en ABN Amro wordt gezocht naar manieren om het proces te versnellen. “De AFM heeft onder strikte voorwaarden ingestemd met één versnelling en kijkt naar andere mogelijkheden die de banken aandragen.”

Moeite met automatisering

Dat de afhandeling zoveel vertraging oploopt, komt volgens de toezichthouder onder meer doordat de banken moeite hebben met het automatiseren van de data. “Uit de nieuwe voortgangsrapportage blijkt dat het inrichten van de systemen waarmee een aanbod voor gedupeerde ondernemers wordt berekend, knelpunten oplevert. Deze zijn inmiddels grotendeels opgelost, maar er moet een extra beroep worden gedaan op gespecialiseerde medewerkers. Die zijn beperkt beschikbaar en moeten ervaring opdoen met de processen en kwaliteitseisen. Ook zijn er zeer complexe dossiers, waarin per geval beoordeeld moet worden hoe het UHK toe te passen.”

Rabo: brief of bellen

Rabobank meldt dat klanten die nog geen aanbiedingsbrief hebben gekregen, daarover deze maand een brief ontvangen. “We doen er alles aan om zoveel mogelijk klanten nog dit jaar een aanbiedingsbrief te sturen. Wij zullen de klanten waarbij dit niet lukt in de laatste maanden van het jaar bellen. Vanwege de ontstane vertraging heeft Rabobank klanten die daarvoor in aanmerking komen inmiddels in totaal € 362 miljoen aan voorschotten aangeboden. Dat is ongeveer de helft van het bedrag dat de Rabobank voor de totale compensatie uit het herstelkader heeft gereserveerd. Klanten die een voorschot hebben gekregen dat hoger is dan de uiteindelijke compensatie waar ze volgens het herstelkader recht op hebben, hoeven niets terug te betalen.”

Complex herstelkader

De bank verwijst onder meer naar de complexiteit van het herstelkader. “Het is opgesteld door een onafhankelijke commissie en telde eerst 40 pagina’s. Door diverse uitbreidingen is het herstelkader inmiddels uitgegroeid tot 240 pagina’s.” Bij de Rabobank gaat het om 9.500 dossiers, die gemiddeld tien dagen in behandeling zijn. “Elke dag zijn hier ruim 400 collega’s mee aan het werk. Iedere berekening en elke brief met ons aanbod wordt daarna gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze aanpak is zorgvuldig maar tijdrovend.”

ABN Amro: externe controle achteraf

ABN Amro heeft in Utrecht ruim 450 medewerkers zitten die de rentederivatendossiers van in totaal ruim 7.000 klanten herbeoordelen. “Per eind juni zijn meer dan 5.900 klantdossiers onder handen in het herbeoordelingproces. Zo’n 2.200 daarvan bevinden zich in of nabij de eindfase; 600 daarvan hebben inmiddels een door de externe dossierbeoordelaar gecontroleerd compensatievoorstel ontvangen.”

De bank heeft met de AFM afgesproken dat de externe dossiercontrole achteraf zal plaatsvinden om zo eerder een aanbod te kunnen doen aan de klant. “Mocht uit de controle achteraf blijken dat het aanbod hoger had moeten zijn, dan krijgt de klant dit bedrag alsnog. Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn en er dus eigenlijk teveel is uitgekeerd, dan mag de klant dat houden.” ABN Amro heeft tot nu toe voor € 261 miljoen aan voorschotten aangeboden.