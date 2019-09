BTWeetje | 21% BTW voor de levering van magische truffels

Magische truffels zijn genotmiddelen. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% BTW, meldt de Belastingdienst. De levering van magische truffels is, anders dan bij paddo’s, niet verboden.

Magische truffels vallen niet in de categorie voedingsmiddelen waarvoor het 9%-tarief geldt. Met voedingsmiddelen bedoelt de fiscus eet- en drinkwaren en producten die bestemd zijn voor de bereiding, aanvulling of vervanging daarvan. Magische truffels hebben een hallucinerende werking en zijn dus een genotmiddel. Daarom valt de levering hiervan onder het BTW-tarief van 21%.

Bron: Belastingdienst