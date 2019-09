Novaa (voorheen Novak) gaat tijdens de eigen ledenvergadering van aanstaande woensdag het voorstel inbrengen om een extra ALV van de NBA te laten uitschrijven. ‘Volgens Novaa is het van groot belang dat het bestuur van de NBA op korte termijn verantwoording aflegt over actuele ontwikkelingen, waaronder het op non-actief stellen van algemeen directeur Harm Mannak.’

De organisatie voor MKB-accountants vindt dat het handelen van het NBA-bestuur meer dan voldoende vragen oproept om een ledenvergadering te rechtvaardigen. Het bestuur van de NBA stelt een onderzoek in naar het handelen van de op non-actief gezette algemeen directeur Harm Mannak naar aanleiding van berichtgeving over zijn nevenfunctie bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp.

Reden voor beslissing

Mannak vroeg de omstreden Enron-CFO Andy Fastow als spreker voor een bijeenkomst. Beiden hebben aandelen in Keencorp, waar Mannak commissaris is. ‘Novaa wil graag weten wat de insteek van het onderzoek is, mede omdat het ogenschijnlijk belangrijkste feit – het gebrek aan openheid van de algemeen directeur over zijn precieze relatie met Keencorp en/of Fastow – niet door betrokkene wordt betwist. Welke onderzoeksvragen liggen er nu nog open die door een onderzoek beantwoord moeten worden? En bij welke conclusies worden verdergaande consequenties genomen, zoals het ontslag van betrokkene?’

Novaa wil verder weten wat NBA-voorzitter Marco van der Vegte precies ‘heel vervelend’ vindt aan de situatie. ‘En waarom treft dit zowel betrokkene als de NBA? Bovendien wil Novaa weten waarom de NBA de berichtgeving in de media dermate ernstig vond om te concluderen dat de algemeen directeur niet op een normale wijze kon door functioneren en op non-actief moest worden gesteld. Wat was de reden voor deze beslissing? Het heeft Novaa verbaasd dat de NBA de leden niet direct heeft geïnformeerd en alleen via de media communiceert.’

Omstreden persoon

Verder vraagt de organisatie zich af of bij de uitnodiging aan Fastow zakelijke belangen de doorslag gaven. ‘De recente ontwikkelingen roepen ook vragen op naar de omstandigheden die er destijds toe hebben geleid om betrokkene bij de NBA aan de slag te laten gaan. Het ging immers niet om een onomstreden persoon. Zeker voor een accountantsorganisatie zou het voor de hand liggen dat toonaangevende bestuurders en medewerkers van onbesproken gedrag zijn.’ Novaa wil ook weten of het NBA-bestuur voor de benoeming van Mannak informatie heeft ingewonnen over diens rol bij het Orkest van het Oosten. ‘Hoe zijn de risico’s op mogelijke herhaling gemitigeerd?’

Campagne

Voor Novaa is belangrijk dat NBA-leden zich kunnen uitlaten over de kwestie in relatie tot de nieuwe publiekscampagne van de NBA. ‘De algemeen directeur is in belangrijke mate de kartrekker en het boegbeeld van diverse initiatieven om de NBA intern en extern nieuw elan te geven, waaronder activiteiten in het kader van ‘NBA Open’ en een publiekscampagne om het imago van accountants te versterken. Alhoewel de voorzitter van de NBA stelt dat het onderzoek naar de algemeen directeur los staat van deze activiteiten – met name de publiekscampagne – wil Novaa de leden van de NBA aan het woord laten of dit inderdaad de juiste lijn is. Deze activiteiten kosten immers veel geld, dat door de leden moet worden opgebracht. Het kan niet zo zijn dat de leden de rekening moeten betalen voor de koppigheid van het bestuur om een campagne door te zetten die van meet af aan al vragen opriep en onder de huidige omstandigheden vooral tot leedvermaak en verbazing zal leiden.’

‘Expert moet besluit toetsen’

Het handelen van Mannak lijkt strijdig met de door de NBA benadrukte kernwaarden transparantie, integriteit en professionele kwaliteiten, aldus Novaa. ‘Wanneer het boegbeeld van een reputatiecampagne zelf steken laat vallen om de beloften waar te maken die in de campagne centraal staan, tast dit iedere geloofwaardigheid en effectiviteit van een campagne aan, ook al is betrokkene zelf geen accountant.’ Novaa vindt dat een externe en onafhankelijke expert op het gebied van reputatie en communicatie het voorgenomen besluit om de publiekscampagne door te zetten moet toetsen aan de hand van de actuele ontwikkelingen. ‘Tijdens de ALV kunnen de leden kennisnemen van dit advies en dit meewegen in hun besluit rond de publiekscampagne. Ook biedt een ALV het bestuur de mogelijkheid om helderheid te geven rond de financiële consequenties van de publiekscampagne en de verdere uitrol van andere activiteiten in het kader van ‘NBA Open’.’

Voor een extra ledenvergadering is de steun van 1% van de leden nodig. ‘Novaa heeft er alle vertrouwen in dat dit gehaald kan worden. Het zou niettemin onze voorkeur hebben wanneer het bestuur van de NBA het hier niet op laat aankomen en zelf op korte termijn een extra ALV uitschrijft.’ Die zou dan moeten plaatsvinden kort nadat het onderzoek naar de algemeen directeur is afgerond.