Keurmerk Zeker-OnLine uitgereikt op Exact Live event

Tijdens de achtste Exact Live op woensdag 2 oktober 2019 is het keurmerk Zeker-OnLine uitgereikt aan CEO Phill Robinson. Na een spetterende presentatie van Max Verstappen en Ali B startte Marketing Director Mark Appel met een sessie over alle nieuwe innovaties in Exact Online, deze sessie werd afgesloten met het uitreiken van het keurmerk.

Mark Appel legde uit dat Exact periodiek de wensen inventariseert van haar gebruikers middels een enquête. Naast een hoge klantenservice en nieuwe functionaliteiten werd betrouwbaarheid van de applicatie vaak genoemd door de gebruikers. Het domein van Zeker-OnLine is om de betrouwbaarheid van een applicatie vast te stellen en die kwaliteit zichtbaar te maken aan de gebruikers. Bert Tuinsma van de stichting Zeker-OnLine legde uit dat als een gebruiker een SAAS-oplossing gebruikt waarbij de data door een SAAS-leverancier wordt beheerd, hij als individuele gebruiker een grote afhankelijkheid heeft van deze leverancier. Een online dienst dient beschikbaar te zijn op de door de gebruiker gewenste momenten waarbij data alleen wordt gemuteerd door geautoriseerde personen. Daarnaast is de ondernemer of accountant ook verantwoordelijk voor het voldoen aan wetten als de AVG, WBNI en de fiscale bewaarplicht. Een keurmerk laat zien dat een onlinedienst voldoet aan relevante wet en regelgeving, er alles aan doet om beschikbaar te zijn en continuïteit voor de gebruiker regelt.

Exact is in aanmerking gekomen voor het keurmerk door het gehele proces te doorlopen van implementeren van maatregelen tot het volgen van een audit over een tijdvak langer dan 6 maanden. Hierbij zijn ook de subleveranciers van Exact Online meegenomen in het onderzoek. Exact heeft het proces met succes afgerond en Zeker-OnLine is dan ook zeer verheugd het certificaat te mogen overhandigen.