NBA maakt handleiding adviseren over crisismanagement

De NBA ledengroep intern- en overheidsaccountants heeft een handleiding gemaakt voor het toetsen en adviseren over crisismanagement. De handleiding is door het Instituut voor Veiligheids- en Crisimanagement (Aon/COT) primair geschreven voor internal auditors, maar volgens de NBA ook relevant voor bestuurders en commissarissen.

De laatste jaren groeit de rol van internal auditors, licht de NBA toe. ‘Zij toetsen niet alleen of hun organisatie voldoet aan vastgestelde kwaliteitsnormen, maar worden steeds actiever betrokken bij het beheersen van organisatiebrede risico’s.

BCM en crisismanagement

De internal auditfunctie kan een belangrijke rol spelen in het toetsen van veerkracht en weerbaarheid. Daarnaast kan deze toets leiden tot belangrijke adviezen, waardoor de internal auditfunctie ook een belangrijke adviesrol heeft.’

De handleiding gaat over de toegevoegde waarde van de internal auditors voor de veerkracht en weerbaarheid van hun organisaties. ‘Daarnaast zoomt het in op de normen voor veerkracht en weerbaarheid.’ De focus ligt op twee benaderingen waarmee bedrijven en instellingen de negatieve impact kunnen beperken als het voorkomen niet lukt: Business Continuity Management en crisismanagement. ‘De uitdaging van bedrijven en instellingen is om bij daadwerkelijk continuïteitsverlies en/of een crisis adequaat te reageren, de schade te beperken en een snel herstel te bevorderen. Juist dan kunnen bedrijven en instellingen laten zien wat zij waard zijn en het vertrouwen van hun klanten en andere stakeholders behouden.’

Hulpmiddel

De handleiding is bedoeld als praktische gids en hulpmiddel voor internal auditors om hen in staat te stellen hun organisaties te toetsen op BCM en crisismanagement. ‘We reiken internal auditors ook de benodigde bouwstenen aan voor hun adviesfunctie bij het verbeteren van BCM en crisismanagement. Deze handleiding is dan ook een hulpmiddel en komt niet in de plaats van de huidige normen voor BCM en crisismanagement’, benadrukt de NBA.

Het eerste exemplaar van de handleiding is door COT-directeur Marco Zannoni uitgereikt aan de bestuursvoorzitters van de twee beroepsorganisaties voor internal auditors: Maureen Vermeij – de Vries (NBA LIO) en Jantien Heimel (lIA Nederland).