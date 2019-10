NBA publiceert drie nieuwe ontwerpverordeningen 

De NBA heeft drie nieuwe ontwerpverordeningen gepubliceerd die ter vaststelling zullen worden voorgelegd tijdens de ledenvergadering op 16 december. Met de nieuwe verordeningen worden de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en de Verordening op de praktijkopleidingen gewijzigd.



VGBA

De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de wijziging van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Met die ontwerpverordening komen drie nieuwe artikelen in de VGBA. Een artikel gaat over een verplichting tot collegiaal overleg. De andere twee maken expliciet dat het aannemen of aanbieden van geschenken of andere zaken in strijd is met de fundamentele beginselen, als dat tot doel heeft tot onethisch gedrag aan te zetten.

ViO

De tweede ontwerpverordening heeft betrekking op de wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO).

De wijzigingen hebben betrekking op drie zaken:

Het uitbreiden van de kring van teamleden die mogelijk tot een bedreiging van vertrouwdheid / belangenbehartiging kunnen leiden doordat ze gedurende een lange periode betrokken zijn bij de opdrachtgever;

Beperken van de werkzaamheden van key assurance-partnerstijdens de roulatietermijn; en

Explicieter maken dat roulerende partners nog wel een rol in de chain of commandmogen uitvoeren, mits ze niet inhoudelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

Praktijkopleidingen

De derde ontwerpverordening heeft betrekking op de wijziging van de Verordening op de praktijkopleidingen in verband met de instelling van een examencommissie die toe moet zien op het geïntegreerde slotexamen.

Zienswijzen

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Alle stukken zijn te vinden op de NBA-site.