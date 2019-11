NOB: BTW-fraude bij elektronische handel blijft op de loer liggen

De NOB neemt afstand van de suggestie in het nieuwe wetsvoorstel over elektronische handel dat BTW-fraude die nu plaatsvindt bij afstandsverkopen (door bijvoorbeeld onderwaardering) met het voorstel wordt opgelost en dat daarmee eerlijke concurrentieverhoudingen worden gecreëerd. Dat schrijft de Orde in een reactie op de internetconsultatie over het nieuwe concept Wetsvoorstel Wet implementatie btw elektronische handel.

Met dat voorstel worden artikel 2 en 3 van de richtlijn inzake BTW en elektronische handel per 1 januari 2021 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. In de Memorie van Toelichting bij dat voorstel wordt die suggestie gewekt, stelt de NOB:

‘De Orde wil benadrukken dat het van belang blijft om scherp te zijn op mogelijke vormen van btw-fraude. Zo kan onderwaardering niet meer gebruikt worden om onder de drempel van de vrijstelling voor kleine zendingen te blijven, maar kan onderwaardering gaan plaatsvinden om beneden de drempel van 150 euro te blijven of sowieso om minder btw te betalen over ingevoerde pakketjes. Een goede informatie-uitwisseling en samenwerking met andere EU-lidstaten is hierbij naar de mening van de Orde essentieel.

Daarnaast vraagt de Orde zich af of de MOSS inmiddels voldoende ontwikkeld en geëvalueerd is om de uitbreiding tot alle diensten verricht aan consumenten en afstandsverkopen binnen de EU te kunnen doorstaan. Ook hierbij komt er druk te liggen op een goede informatie-uitwisseling en samenwerking met andere EU-lidstaten.

Ook merkt de Orde op dat de verwachting bestaat dat de Europese regelgeving voor elektronische handel nog verder uitgewerkt gaat worden in niet juridisch bindende explanatory notes. De Orde vraagt zich af of en op welke wijze Nederland zich in EU-verband hard zal maken voor een uniforme uitleg van de begrippen, zoals het faciliteren door platforms, in deze nieuwe regelgeving.

In de reactie gaat de Orde achtereenvolgens nader in op de volgende onderwerpen:

1. Nieuwe regeling voor afstandsverkopen van goederen binnen de EU en uitbreiding Mini-One-Stop-Shop (‘MOSS’).

2. Nieuwe regeling voor afstandsverkopen van goederen afkomstig van buiten de EU.

3. Btw-positie platforms.

4. Invoerregeling.

5. Regeling voor post- en koeriersbedrijven.’