Belastingdienst verplicht om brief te schrijven als bellen niet lukt

Om aan de hoorplicht te voldoen is het voor de fiscus niet voldoende om alleen een paar keer te bellen naar een belastingplichtige. Bij geen gehoor moet vervolgens ook een brief worden verstuurd, oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

De zaak was aangespannen door een belastingbetaler die eerder bij de rechtbank Breda nog in het ongelijk was gesteld. De man had over de jaren 2010 tot en met 2014 geen aangiften IB/PVV ingediend, ook al was hij daartoe opgeroepen. De Belastingdienst legde hem vervolgens over 2014 een verzuimboete van 4.920 euro op. De man tekende bezwaar aan en verzocht daarbij om telefonisch gehoord te worden. De fiscus stelde vervolgens dat meerdere keren vergeefs was geprobeerd telefonisch contact te krijgen met als doel om te voldoen aan het hoorverzoek.

Hoorplicht geschonden

Bij het Hof was onder andere in geschil of de fiscus de hoorplicht had geschonden. Het Hof oordeelt van wel: ‘Aangezien telefonisch contact niet mogelijk bleek, had het op de weg van de Inspecteur gelegen bij de behandeling van het bezwaar tegen de aanslagen 1 en 2 belanghebbende schriftelijk een voorstel te doen met betrekking tot datum en tijdstip van een hoorgesprek (vgl. Hoge Raad 18 januari 2019, nr. 18/01558, ECLI:NL:HR:2019:59). De Inspecteur heeft niet gesteld of doen blijken dat valide redenen aanwezig waren om van horen af te zien, bijvoorbeeld omdat sprake is van kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid van het bezwaar of omdat de Inspecteur aan het bezwaar volledig tegemoetkomt. De kennelijke afwezigheid van valide redenen om niet te horen klemt te meer nu tevens een verzuimboete is opgelegd. Naar het oordeel van het Hof is sprake van schending door de Inspecteur van diens plicht – zoals opgenomen in afdeling 7:2 van de Awb – om belanghebbende in de gelegenheid te stellen gehoord te worden.’

Het hoger beroep is daarom gegrond. Het Hof bepaalt dat de uitspraak van de rechtbank moet worden vernietigd en de zaak wordt teruggewezen naar de fiscus, met de opdracht de man alsnog te horen en opnieuw uitspraak op het bezwaar te doen.