Het samenstellen van jaarrekeningen en doen van aangiftes is naar de achtergrond verschoven voor Assistent Accountant Jolanda Krijger.

Sinds haar organisatie, het Zeeuwse Simonse & Geus Accountants & Adviseurs, er in 2017 voor koos om een standaardisatie- en automatiseringsslag te maken, houdt ze zich voornamelijk bezig met het optimaliseren van het werkproces bij het gebruik van Yuki intern en door klanten. De begeleiding van klanten behoort ook tot haar dagelijkse werkzaamheden. Dat doet ze met verve, haar enthousiasme werkt aanstekelijk.

Wat voor kantoor is Simonse & Geus?

‘Ons kantoor staat in Heinkenzand, in de buurt van Goes. Tien jaar geleden zijn de kantooreigenaren, Aubert Geus en Marco Simonse, begonnen in een klein pand. Inmiddels zijn ze verhuisd en werken er 14 mensen. We zijn een lokale speler. Onze klantenkring komt voornamelijk uit de regio of heeft Zeeuwse roots en varieert van een zzp’er tot een onderneming van grotere omvang met een fors aantal personeelsleden. De mentaliteit is echt “ons kent ons”. We praten ook Zeeuws met elkaar en met klanten. Onze dienstverlening bestaat uit het verzorgen van de financiële en fiscale administratie, jaarrekeningen, de personeels- en loonadministratie en advisering op allerlei vlakken. Wij doen geen controles.’

Hoe zorgen jullie voor gelukkige klanten?

‘Een goed contact met de klant vinden wij erg belangrijk. De administratie is niet de eerste prioriteit van ondernemers. Ze willen er eigenlijk niet te veel tijd aan besteden. Door de administratie te standaardiseren en te automatiseren willen we onder meer dat probleem tackelen. Geen ordners met facturen meer, geen onderbrekingen meer doordat zaken niet of niet goed zijn aangeleverd, geen losse bonnetjes meer. Klanten willen een actueel inzicht in hun financiële situatie. Maar ze willen ook makkelijk digitaal kunnen communiceren met ons en met hun klanten en leveranciers. Ze worden het gelukkigst als je ze ontzorgt, en dat lukt ons aardig.’

Op welke manier helpt Yuki daarbij?

‘Ons doel is om, door de administratie te standaardiseren en automatiseren, een betere samenwerking met de klant krijgen. Met Yuki lukt dat. In hun online boekhoudplatform staat samenwerken centraal. Wat wij van klanten terug horen is dat ze met het platform minder tijd kwijt zijn aan de boekhouding. Ze hebben een veel beter overzicht en zijn altijd bij. We hebben klanten die voorheen aan het eind van het jaar nog met de boekhouding van het jaar daarvoor kwamen. Zij geven nu aan dat de nieuwe manier van werken toch wel heel prettig is. Met de app, de bankenkoppeling, de scan- en herkenfunctionaliteit en de nieuwe verkoopmodule. Ze zijn veel meer betrokken bij de boekhouding.

Ook intern is het een hele verbetering. Collega’s die de boekhouding van een klant nog in het oude pakket doen, merken dat Yuki veel gebruikersvriendelijker is en prettiger werkt. Alles staat in één systeem, je hebt altijd overzicht van de werkvoorraad en er is veel meer geautomatiseerd dan in het oude pakket. Dat maakt dat je meer kan doen in dezelfde tijd. De support vanuit Yuki is ook heel goed. Je krijgt snel en in bijna alle gevallen ook gelijk het juiste antwoord op je vraag. Ze denken op klantniveau met je mee.’

Welke functionaliteit van Yuki kunnen jullie echt niet meer missen?

‘Dat is een lastige vraag. Ik kan niet een ding noemen. We kunnen eigenlijk het hele platform niet meer missen. Ik ben echt heel enthousiast over Yuki en laat dat ook blijken. Intern en naar de buitenwereld toe. Dat is ook de reden dat ik in juni Miss Yuki ben geworden. Yuki brengt een stukje positiviteit. Je hebt meer contact met de klant. De binding wordt sterker. Je komt tussentijds al tot meer gesprekken met je klant, maar je signaleert ook eerder zaken die spelen bij zo´n klant. Vroeger kwam je daar pas later achter, dan kon je niet altijd meer ingrijpen of bijsturen. Door de tussentijdse rapportages zie je dingen nu veel eerder en kun je daar naar handelen. De klant ziet het ook eerder. Dat is heel positief.’

Hoe zie jij de toekomst van de accountancybranche en van Simonse & Geus?

‘Administratie- en accountantskantoren die niet mee gaan in de automatiseringsslag hebben in het huidige tijdperk nog wel bestaansrecht, maar over 10 tot 20 jaar valt dit te betwijfelen. De toekomstige ondernemer zit niet meer te wachten op een ordner die hij naar zijn accountant of boekhouder brengt. Je moet als organisatie dus mee gaan in de ICT-ontwikkelingen. Dat doen je klanten ook, zij blijven ook vernieuwen.

De toekomst van Simonse & Geus zie ik positief in. We zijn met veel nieuwe dingen bezig. Zo zijn we het werkproces bij het gebruik van Yuki aan het optimaliseren. Wij willen de administratie in een dag bijgewerkt hebben. Nu zitten we op een week. En achter de schermen zijn we bijvoorbeeld aan het werk met de implementatie van Comandi, een online dashboard. Het dashboard willen we volgend jaar als uitbreiding op Yuki gaan aanbieden. Dan hebben we een mooi totaalproduct. En de ontwikkelingen bij Yuki staan ook niet stil. Zij lopen echt voorop met hun software. Daar liften wij graag op mee. Yuki maakt ons toekomstbestendig.’