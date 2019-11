AFM beboet ABN AMRO voor niet tijdig openbaar maken voorwetenschap

De AFM heeft een bestuurlijke boete van twee miljoen euro opgelegd aan ABN AMRO omdat de bank in de periode tussen 18 juli en 13 september 2016 heeft nagelaten om voorwetenschap tijdig openbaar te maken.

Op 18 juli 2016 verscheen op de website van het FD een artikel over het vervroegd aftreden van bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van ABN AMRO. Het artikel gaf nauwkeurig de stand van zaken weer: de raad van commissarissen van ABN AMRO was gestart met het proces voor de opvolging van de bestuursvoorzitter en verwacht werd dat dit nog in 2016 zou leiden tot de aankondiging van het vertrek van de toenmalige voorzitter.

Deze informatie betrof voorwetenschap die ABN AMRO na het verschijnen van het FD-artikel openbaar had moeten maken, stelt de AFM. ABN AMRO heeft dat nagelaten en op vragen naar aanleiding van het artikel geen commentaar gegeven.

Door de overtreding konden beleggers gedurende bijna twee maanden niet weten dat de informatie uit het FD-artikel op waarheid berustte en daarmee voor hen van belang was. De AFM acht een boete in dit geval gepast en vindt de hoogte van het bedrag ook passend. De toezichthouder acht de overtreding ernstig en verwijtbaar. Hiermee is het vertrouwen in de markt geschaad, stelt de AFM.