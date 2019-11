NBA ‘verkent’ verkoop winstgevende opleidingentak

De NBA is aan het verkennen of het de eigen opleidingentak kan verkopen, bevestigt NBA-voorzitter Marco van der Vegte aan het FD. NBA Opleidingen is weliswaar winstgevend, maar er zijn zorgen over de toekomst. Omdat digitale ontwikkelingen snel gaan en investeringen vragen is het de vraag of de beroepsorganisatie ook in de toekomst in staat zal zijn om het niveau van de cursussen op peil te houden, zegt Van der Vegte in de krant. Bovendien zou de NBA zich genoodzaakt zien om te bezuinigen en kampt de opleidingentak met teruglopende inschrijvingen van cursisten.

Klokkenluiders

Het FD berichtte onlangs al dat het een brief had ontvangen die was ondertekend met ‘NBA Klokkenluiders’. Daarin uitten de anonieme afzenders onder meer hun bezorgdheid over een voorgenomen verkoop van de opleidingentak van de NBA. Die verkoop zou door de op non-actief gezette algemeen directeur van de NBA Harm Mannak worden begeleid, maar was volgens de briefschrijvers stilgelegd vanwege het onderzoek dat momenteel naar Mannak loopt.

NCOI

De NBA wilde toen geen vragen beantwoorden over de kwestie, maar inmiddels bevestigt Van der Vegte dus dat verkoop als optie wordt verkend. Bronnen rond de NBA melden aan het FD dat opleidingsinstituut NCOI Groep de belangrijkste kandidaat-koper zou zijn.

Bron: FD