KPMG langer in zee met tech-hub TQ

KPMG heeft de samenwerking met de Amsterdamse tech-hub TQ verlengd. Het partnership bestaat sinds 2016 en heeft als doel startende ondernemingen te helpen bij hun groei.

TQ is onderdeel van The Next Web, dat onder meer conferenties organiseert over nieuwe technologieën en start-ups. KPMG is samen met ABN Amro, Google en Booking.com een van de oprichters van de hub en levert een bijdrage door onder meer matchmaking events, presentaties en trainingen te organiseren. Daarnaast stelt KPMG zijn netwerk beschikbaar om start-ups aan grote, gevestigde bedrijven te verbinden. Dat laatste is een belangrijke kracht van de samenwerking, zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG en Head of Innovation & Digital. ‘Grote bedrijven zijn voor start-ups onmisbaar om zich te kunnen ontwikkelen, en andersom hebben grote bedrijven start-ups nodig om te kunnen blijven innoveren. Zo zijn wij recent een samenwerking met TQ-startup Katalysis aangegaan, waarbij we een stagiair beschikbaar stellen aan deze start-up. De stagiair werkt bij beide partijen om de kennis en kunde tussen corporate en startup te delen.’

Volgens Kuperus valt er nog veel winst te behalen in de samenwerking tussen grote ondernemingen en startups. Die is zeer diffuus en vaak moeilijk toegankelijk voor starters. ‘Een belangrijke kracht van start-ups voor gevestigde bedrijven is het feit dat zij in staat zijn de bedrijfsvoering van grote ondernemingen significant te veranderen, vaak door middel van technologie. Gevestigde bedrijven zijn in het algemeen jaloers op de creativiteit en het innoverend vermogen van startende ondernemingen. Start-ups op hun beurt hebben een duidelijke behoefte aan de kennis en kunde van grote bedrijven als het gaat om het vergroten van de concurrentiepositie en het verkennen van de marktkansen, zowel nationaal als internationaal.’ Jonge ondernemers moeten de weg naar gevestigde bedrijven beter weten te vinden en de gevestigde orde moet meer gevoel krijgen bij de innovatiekracht en de ondernemende houding en drive van jonge start-ups, vindt KPMG.

TQ helpt start-ups te groeien door hun de juiste community, evenementen en faciliteiten te bieden. Dat gebeurt op twee locaties in Amsterdam. De community bestaat inmiddels uit meer dan 60 start-ups en scale-ups, en 250 ondernemers, investeerders en tech-experts.