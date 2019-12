Opvragen belastingaangifte bij hypotheekaanvraag is geen privacyschending

Een man die bij zijn hypotheekaanvraag bezwaar maakte tegen het opvragen van zijn belastingaangifte heeft geen succes bij het Kifid. Het financiële klachteninstituut volgt zijn standpunt niet dat de bank daarmee in strijd heeft gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Privacygevoelig

In het kader van de hypotheekaanvraag vroeg NIBC Bank een kopie van de belastingaangifte van de man op. De man uitte daar bezwaar tegen. Hij stelde dat de bank al over voldoende informatie beschikte om de hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen en dat een kopie van de belastingaangifte dus niet noodzakelijk was. Een belastingaangifte is zeer privacygevoelig, vond de hypotheekaanvrager.

Kopie aanslag en gedeeltelijk onleesbaar gemaakte kopie aangifte

Aanvankelijk verstrekte hij daarom alleen een kopie van zijn belastingaanslag aan de bank, maar de bank nam daar geen genoegen mee. Vervolgens gaf hij een gedeeltelijk onleesbaar gemaakte kopie van zijn belastingaangifte. Zijn inkomensgegevens waren wel zichtbaar, maar gegevens over eventuele zorgkosten, giften aan goede doelen en beleggingen waren onleesbaar gemaakt. Ook daar nam de bank echter geen genoegen mee. Uiteindelijk gaf hij de bank – onder protest – een volledig leesbare kopie van zijn belastingaangifte.

Uitspraak Kifid

De man stelde zich daarna bij het Kifid op het standpunt dat de bank in strijd had gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het Kifid volgt dit standpunt echter niet en overweegt daartoe als volgt: gelet op de zorgplicht om te waken voor overkreditering en de relevante informatie die uit een belastingaangifte blijkt, was de bank gerechtigd om een (volledig leesbare) kopie van de belastingaangifte op te vragen bij de man. De geschillencommissie volgt de man niet in zijn stelling dat informatie over beleggingen, (aftrekbare) zorgkosten en giften aan goede doelen niet noodzakelijk is voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag. De commissie is van oordeel dat beleggingen, zorgkosten en giften aan goede doelen óók deel uitmaken van de financiële positie van de man en dat inzage in deze posten dus noodzakelijk is ter completering van het volledige beeld van zijn financiële positie. Anders gezegd: voor het verkrijgen van een volledig beeld is het dus noodzakelijk om de volledige belastingaangifte in te zien.