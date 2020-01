Lonen stijgen hard, prijzen harder

In 2019 was de CAO-loonstijging met 2,5 procent de grootste in tien jaar. De prijzen stegen echter nog net iets harder (2,6 procent). Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Positief decennium

Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging vrijwel elk kwartaal op. In het vierde kwartaal van 2019 bedroeg de cao-loonstijging 2,7 procent. Ter vergelijking: in de eerste helft van 2017, toen de stijging kortstondig terugviel, stegen de cao-lonen met 1,3 procent. In het afgelopen decennium, dat aanvang met de financiële crisis, kwam de loonstijging nooit onder de 0,9 procent.

Consumentenprijzen

De cao-lonen zijn volgens deze voorlopige cijfers voor het eerst in vijf jaar minder gestegen dan de consumentenprijzen. De consumentenprijzen zijn in de eerste elf maanden van 2019 met 2,6 procent gestegen in vergelijking met de eerste elf maanden van 2018. Dit betekent dat de consument er in 2019 grosso modo financieel niet op vooruit is gegaan, ondanks de forse loonstijging in CAO’s.

Dicht bij elkaar

De loonstijging in de diverse sectoren loopt uiteen van 1,6 tot 3,1 procent. De werknemers in de bedrijfstakken horeca en de waterbedrijven en afvalbeheer hadden in 2019 de hoogste cao-loonstijging. De bedrijfstak informatie en communicatie had de laagste cao-loonstijging. Bij specialistische zakelijke diensten bedroeg de loonstijging in 2019 2,1 procent, in de financiële dienstverlening kwam deze uit op 1,8 procent. In 2018 stegen de lonen het meest in het onderwijs (2,8%). Daar komt de voorlopige stijging in 2019 uit op 2,1 procent.

Contractuele loonkosten

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 3,1 procent in 2019. Dit komt door de verhoging van de WW-premie (Algemeen werkloosheidsfonds) en de WAO/WIA-(basis)-premie. Sinds begin 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer harder dan de cao-lonen.

Bron: CBS