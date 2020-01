Kredietwaarschuwing blijft, kosten lening moeten duidelijker

Minister Hoekstra zal de waarschuwing ‘Let op! geld lenen kost geld’ niet vervangen door een effectievere tekst, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

In plaats daarvan moet van hem worden gewerkt aan duidelijker informatie en meer actieve keuzes van de klant. Met name de postorder- of verzendhuiskredieten baren hem nog zorgen.

De Let op -melding lijkt het besluit van consumenten om te lenen niet noemenswaardig te beïnvloeden. Hoekstra heeft erover gesproken met AFM, Nibud en financieringskoepel VFN, schrijft hij aan de Tweede Kamer. ‘Uit de gesprekken komt naar voren dat het onwaarschijnlijk is dat een andere wettelijk verplichte waarschuwing een directe invloed zal hebben op leenbeslissingen. Ook uit bestaande wetenschappelijke studies en onderzoeken van de AFM komt geen bewijs voor de effectiviteit van waarschuwen op beslissingen van mensen naar voren.’

De waarschuwing blijft wel verplicht: ‘De boodschap vervult mogelijk een signaalfunctie voor consumenten, waarmee duidelijk is dat er sprake is van het aangaan een krediet. Ook kan de kredietwaarschuwing een positieve impact hebben op de sociale norm in Nederland dat lenen voor consumptieve uitgaven niet vanzelfsprekend is.’

Andere leenomgeving

Hoekstra wil wel sleutelen aan een andere ‘leenomgeving’. ‘Een leenomgeving is bijvoorbeeld een online webpagina van een kredietaanbieder waarop consumenten beslissingen nemen over de hoogte en looptijd van leningen.’ Zo kiezen mensen vaker voor een hoger aflosbedrag als zij daar zelf actief een keuze in moeten maken. Ook wil de minister dat de totale kosten van de lening prominenter moeten worden vermeld. ‘Een opvallendere presentatie van het totaalbedrag in de krediettabel zorgt ervoor dat mensen kiezen om sneller af te lossen en kiezen voor kortere looptijden van krediet.’ De VFN gaat ermee aan de slag.

Zorgen over verzendhuiskrediet

Bij (online) kopen op krediet zijn al maatregelen getroffen: ‘Verzendhuiskredietaanbieders bieden de mogelijkheid om te betalen middels consumptief krediet niet langer als standaardoptie aan.’ Volgens BKR-cijfers zijn de achterstanden bij verzendhuiskredieten tussen mei 2017 en begin 2019 afgenomen van 33% tot 26%. Het aantal leningen met een achterstand is teruggelopen van 207.000 naar 126.500. Maar daarin is nog onvoldoende zichtbaar wat de inspanningen van de verzendhuizen hebben opgeleverd, aldus Hoekstra. ‘Ik roep daarom verzendhuizen op om maatregelen in de gedragscodes zo te implementeren dat daarmee betalingsachterstanden worden voorkomen. Zorgen over de hoge percentages betalingsachterstanden blijven dus bestaan. Tegelijk besef ik ook dat de kredietaanbieders maatregelen hebben getroffen, waarvan het effect mogelijk nog niet goed zichtbaar is. Ik zal daarom volgend jaar opnieuw bezien of de wijzigingen die kredietaanbieders hebben doorgevoerd tot een verdere (structurele) verlaging van achterstanden leiden. Op dat moment besluit ik of aanvullende maatregelen nodig zijn.’