Nieuwe PE-plicht nu ook voor OOB-accountants (en anderen)

Per 1 januari 2020 gelden de nieuwe PE-regels van de NBA ook voor OOB-accountants en leden die in 2019 zijn ingeschreven in het register. Zij moeten voor 1 april een plan van aanpak indienen.

NVPE2019

De herziene NVPE2019 bepaalt dat leden per kalenderjaar in een PE-portfolio vastlegggen op welke wijze zij hun vakbekwaamheid in het desbetreffende kalenderjaar bijhouden. Concreet betekent dit dat accountants voor 1 april in een plan van aanpak hun werkzaamheden en leerdoelen vastleggen, alsmede de voorgenomen PE-activiteiten.

Tweede groep

Deze nieuwe regels golden in 2019 voor accountants die werkzaam waren bij de advisory-tak (big four), Belastingdienst of aan de PE-pilot deelnamen. Per 1 januari is de plicht uitgebreid naar oob-accountants, leden die in 2019 zijn ingeschreven in het accountantsregister en (overige) interne en overheidsaccountants. Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe PE-verplichting voor alle NBA-leden.

Beoordeling door bestuur

De NBA beoordeelt elk PE-portfolio. Indien nodig kan het bestuur het lid een instructie geven voor een aanpassing van het PE-portfolio of een instructie voor het opstellen van een volgend PE-portfolio. Ook kan het bestuur voor een nader te bepalen groep accountants een kennisgebied of onderwerp vaststellen ten aanzien waarvan PE-activiteiten van nader te bepalen omvang worden verricht.

31 januari

Belangrijke bepaling is dat accountants uiterlijk 31 januari laten weten op welke wijze in het voorgaande kalenderjaar uitvoering is gegeven aan de voorgenomen PE-activiteiten. Ook moet een overzicht aan het dossier zijn toegevoegd over de behaalde leerresultaten. Bij de vastlegging van de behaalde leerresultaten legt de accountant overwegingen vast ten aanzien van verkregen vaktechnische kennis, vaardigheid of houding, de concrete toepassing daarvan in de beroepsuitoefening en een waardering van de toepasbaarheid van de verkregen vaktechnische kennis, vaardigheid of houding.

MijnNBA.nl

Accountants die in 2019 al deelnamen aan de nieuwe PE-regels hebben dus nog tot 31 januari 2020 om hun dossier af te ronden. Dat moet door op de website van de NBA naar MijnNBA.nl te gaan, daar het tabblad PE-portfolio te selecteren en de stappen te doorlopen onder het kopje ‘Compliance’.

Bewaarplicht

Leden zijn verplicht het PE-portfolio en de bewijsstukken van de PE-activiteiten ten minste zes jaar te bewaren. Op verzoek van het NBA-bestuur moeten gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor de beoordeling worden verstrekt.

