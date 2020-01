Whitepaper: No hands accounting als moneymaker

Ben jij benieuwd hoe je van jouw kantoor een echte moneymaker maakt? Met No hands accounting, oftewel geautomatiseerd boekhouden, lukt dat. Hiermee verlaag je je kosten en ben jij in staat om meer geld te verdienen. Maar hoe pak je dit aan en wat levert het op? Dat lees je in deze white paper.

Deze geüpdatete No hands accounting kennisdoc vertelt je alles over de toepassing en de potentiële winst van geautomatiseerd boekhouden. Hierbij staan deze drie uitgangspunten centraal: werken met vaste maandelijkse prijzen, meten is weten en kloppende stamgegevens.

Aan het einde van deze kennisdoc staat ook een link naar de ROI Calculator van Exact, waarmee je precies berekent wat je tijdbesparing is met No hands accounting.

Ga naar de kennisdocpagina van Accountancy Vanmorgen om de whitepaper te downloaden.