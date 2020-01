Na jaren van herstel neemt leegstand winkels weer flink toe

In 2019 sloten 2.767 winkels hun deuren. Dat is het hoogste aantal sinds 2004, meldt onderzoeksbureau Locatus. Na een aantal jaren van dalende leegstand is vorig jaar de leegstand voor het eerst sinds 2015 weer opgelopen. De leegstand steeg van 6,7% op 1 januari 2019 naar 7,3% op 1 januari 2020. Na een aantal jaren van herstel, zijn we weer bijna terug bij de piek (7,5%) in 2015.

Leegstand in meters liep nog veel sterker op

Begin 2019 stond 6,7% van de winkelmeters leeg, eind van het jaar was dat 7,7%. Deels komt dit door de sluiting van Hudson’s Bay. De sluiting van deze filialen zorgde voor 0,2% extra leegstand. De 7,7% gaat dan alleen over de winkelleegstand (detailhandel). De leegstand als percentage van de totale retailvoorraad (dus inclusief horeca en diensten) bedraagt 8,0%.

Grootste toename in centra grote steden

Tot nu toe presteerden de centra van de grootste Nederlandse steden relatief goed. De leegstand lag daar vorig jaar met 5,8% onder het landelijk gemiddelde. Deze groep winkelgebieden liet vorig jaar echter de grootste stijging in leegstand zien. Met een leegstand van 7,3% ligt de leegstand in deze centra nu op het landelijke gemiddelde. In vrijwel elk type winkelgebied steeg vorig jaar de leegstand aanzienlijk. Alleen onder de solitair gelegen winkels bleef de leegstand redelijk stabiel.

Oorzaken stijging leegstand

Voor de toenemende leegstand zijn volgens Locatus een aantal oorzaken aan te wijzen: het aantal winkels is bijvoorbeeld nog verder afgenomen en de transitie van winkelpanden naar horeca en woningen stagneert. Faillissementen zijn maar een klein deel van de oorzaak van het afnemende aantal winkels.

Bron: Locatus