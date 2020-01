Martijn Schippers wint Stevensprijs

Douanespecialist Martijn Schippers, werkzaam als adviseur bij EY, heeft de Stevensprijs 2019 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge auteur die moeilijke fiscale materie op een eenvoudige en heldere manier beschrijft.

De prijs is in 2014 ingesteld door Wolters Kluwer en vernoemd naar fiscalist Leo Stevens. ‘Voor iemand van 29 jaar, de jongste van de vier genomineerden, heeft Martijn Schippers indrukwekkend veel gepubliceerd’, aldus de jury. Schippers heeft bijdragen geleverd aan tijdschriften als EC Tax Review, Global Tradeand Customs Journal, Weekblad Fiscaal Recht, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht en ArsAequi. Veel van zijn publicaties hebben betrekking op het begrip douanewaarde, kortgezegd de maatstaf van heffing van het invoerrecht. ‘Dat dit allemaal is gepubliceerd terwijl Martijn werkt aan een proefschrift, vindt de jury een prestatie.’

Niet bang om kritisch te zijn

Schippers is niet bang om kritisch te zijn op de mening van een advocaat-generaal of een oordeel van de Hoge Raad of het Hof van Justitie’, aldus het juryrapport. ‘Zijn kritiek verwoordt hij op heldere wijze en goed onderbouwd. Maar hij is niet alleen kritisch op meningen en oordelen van anderen. Hij komt ook met waardevolle eigen inzichten en ideeën, die erop zijn gericht het heffingssysteem beter te maken.’ Schippers is naast zijn werk bij EY docent-onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt aan een proefschrift over het bepalen van de douanewaarde in een globaliserende wereld.

De winnaar krijgt een geldbedrag van € 2.000 en een kunstwerk. Dat kwam dit jaar van de hand van beeldhouwer Maurice den Boer, die een bronzen Icarus-figuur had gemaakt.

Bron: Taxlive