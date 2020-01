Uitstel loonaangifte voor 24.000 ondernemers vanwege eHerkenning

De Belastingdienst gaat 24.000 ondernemers uitstel geven voor hun belastingaangifte. Het gaat vooral om kleine ondernemers die voor 1 maart loonaangifte moeten doen, zegt het ministerie van Financiën. Zij krijgen nu tot 1 juli uitstel. De Belastingdienst gaat die bedrijven daar per brief over informeren, meldt de Telegraaf.

Weerstand

Ondernemers moeten met ingang van dit jaar aangifte doen door in te loggen met eHerkenning. Dat stuit op weerstand bij veel ondernemers: een account daarvoor kost jaarlijks € 45 tot € 50. De commerciële leveranciers van eHerkenning kunnen bovendien de drukte van de aanvragen niet aan. Daardoor zijn de wachttijden inmiddels opgelopen tot enkele weken.

Een andere belemmering voor organisaties die met eHerkenning zaken met de overheid moeten gaan doen vormt het feit dat zij niet staan ingeschreven in het Handelsregister. Ofwel omdat zij dat niet kunnen, zoals buitenlandse bedrijven met activiteiten in Nederland zonder Nederlandse vestiging, ofwel omdat zij dat zelf liever niet willen, zoals kerkgenootschappen. In totaal gaat het om ongeveer 60.000 organisaties, waar verder de Hoge Colleges van Staat en Dienst Koninklijk Huis, ambassades en internationale organisaties, fiscale eenheden en Fondsen Gemene Rekening en niet ondernemende samenwerkingsverbanden toe behoren.

Donderdag bleek al dat een Kamermeerderheid naar aanleiding daarvan wil dat aangifte voor ondernemers zo snel mogelijk weer gratis wordt.

Brief Knops

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krabbelde eerder deze week in een Kamerbrief al enigszins terug: ‘Voor kleine bedrijven onderzoeken de staatssecretaris van Financiën en ik een mogelijke oplossing om tijdelijk tegemoet te komen aan de zorgen van deze bedrijven over de (aanschaf)kosten van een eHerkenningsmiddel. Ik verwacht uw Kamer daar in februari verder over te kunnen informeren. Daarnaast blijf ik in gesprek met de private leveranciers van eHerkenning over manieren waarop de huidige prijs structureel zou kunnen dalen. Tevens is vanuit de staatssecretaris van Financiën toegezegd dat de Belastingdienst uitstel voor aangifte loonbelasting zal verstrekken. De staatssecretaris van Financiën zal uw Kamer daarover nader informeren.

Dit uitstel geldt alleen voor ondernemers die aangifteplichtig zijn voor de loonheffingen, rechtspersoon zijn en hun laatst ingediende aangifte hebben gedaan via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. Het geldt voor ondernemers die overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk en daarvoor eHerkenning moeten aanschaffen, maar ook voor ondernemers die voortaan een fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzetten om aangifte te doen.’

Inmiddels heeft het ministerie van Financiën de maatregel dus nader verduidelijkt.