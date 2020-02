VNO-NCW en Norea reageren op CTA-rapport

Werkgeversorganisaties en vereniging van IT-auditors Norea hebben gereageerd op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Beide zijn het in grote lijnen eens met de aanbevelingen.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat bij maatregelen om het vertrouwen in de accountantssector te herstellen moet worden gekeken naar het internationale speelveld, het investerings- en vestigingsklimaat, de administratieve lasten en de aantrekkelijkheid van het accountantsvak. De werkgevers zijn het met de commissie eens dat er een combinatie van maatregelen nodig is. ‘Accountants maken deel uit van een complexe keten. Incidenten zullen zich altijd voordoen.’

Beoordeling IT substantieel onderdeel

De Norea is het eens met de aanbeveling van de CTA dat niet-financiële informatie niet volledig moet worden voorbehouden aan accountants. Ook de aanbevelingen meer aandacht te besteden aan financiële fraude en (dis)continuïteit en belemmeringen weg te nemen in de toepassing van nieuwe technologie in controlestandaarden en toezicht kunnen op goedkeuring rekenen. ‘Door innovaties en de steeds grotere impact van IT, is de beoordeling van de betrouwbaarheid en continuïteit van IT en daarmee in toenemende mate organisaties als geheel inmiddels een zéér substantieel onderdeel van het (accountants)controleproces, waarbij ook de inzet van nieuwe technologie noodzakelijk wordt, inclusief de daarvoor noodzakelijke expertise.’

Toekomst is nu

De IT-auditors zijn wel ‘verrast’ over de instemming van de commissie met de constatering van de NBA-Youngprofs dat er ‘in de toekomst’ een nieuwe beroepsgroep ontstaat die zich toespitst op niet-financiële informatie. ‘De EDP- of tegenwoordig IT-audit (of digital-audit) is onverminderd relevant en misschien wel de belangrijkste tak van de niet-financiële informatie. In het tijdperk waarin digitalisering in rap tempo toeneemt, wordt zekerheid over continuïteit en betrouwbaarheid van data steeds belangrijker en daarmee de essentie van het vakgebied IT-auditing. De toekomst is nu!’