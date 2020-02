NBA pleit voor vereenvoudiging WNT-regelgeving

De publieke sector verliest aan aantrekkelijkheid ‘door de zeer complexe WNT-regelgeving en de grote impact die een mogelijke onbewuste fout op een instelling of bestuurder heeft.’ Dat stelt de NBA in een reactie op de wetsevaluatie Wet normering topinkomens (WNT) op het onderdeel doelmatigheid.

Complexe regelgeving

De beroepsorganisatie constateert dat het doel van de WNT om tot matiging van de inkomens bij publieke organisaties te komen wordt behaald. Tegelijkertijd zet de NBA dus vraagtekens bij de complexiteit van de WNT-regelgeving. ‘Daarom zijn wij nu, wat ons betreft, op het punt gekomen om de complexe regelgeving te vereenvoudigen. Wij willen niet op zoek naar ‘een speld in de WNT-hooiberg’! Mede in het kader van de NBA Blauwe Brigade bestaan er dan ook vragen over de uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en economische doelmatigheid van de huidige WNT, zoals ook verwoord in het oordeel van NBA/COPRO over de controleprotocollen WNT 2018 en 2019.’

Oproep politiek

De beroepsorganisatie draagt ook verschillende suggesties aan. ‘Onze voorstellen zijn gericht op de noodzaak tot vereenvoudiging en lagere administratieve lasten’, stelt de NBA, die een oproep aan de politiek doet om:

de WNT-regelgeving nadrukkelijk te vereenvoudigen;

de maatschappelijke kosten ervan terug te dringen;

een baten/lasten-analyse op basis van potentiële risico’s uit te voeren en

te zoeken naar alternatieve beheersingsinstrumenten.

De NBA doet in een bijlage bij de brief een aantal voorstellen die daar volgens de beroepsorganisatie aan kunnen bijdragen. Daarbij is het uitgangspunt dat de doelstelling van de WNT nog steeds wordt gerespecteerd. De belangrijkste voorstellen:

De invoering van een volledig WNT-register en vraagbaak; Het beperken van de wettelijke normering tot het ministerssalaris, waarbij de sectorale regelingen zouden kunnen worden vervangen door sectorale beloningscodes; Voor de uitvoering, verantwoording en controle de WNT-grondslag mogelijk meer en beter te laten aansluiten op al bestaande grondslagen (bijvoorbeeld harmoniseren met het fiscale loonbegrip en/of baten/lasten-verslaggevingsregelgeving); Het buiten beschouwing laten c.q. niet meer normeren van bezoldigingen op termijn (pensioenpremies); WNT-verantwoordingen beperken tot een beperkte set van kern-informatiegegevens; Het opstellen en hanteren van een afwegingskader bij voorgenomen wijzigingen in regelgeving; Meer, toegankelijker en actievere informatieverschaffing aan koepels en instellingen.

De volledige NBA-reactie:

Bron: NBA