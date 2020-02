Belastingambtenaar schond ambtsgeheim ten behoeve van cokehandel: vier jaar cel

De rechtbank Rotterdam heeft een voormalig ambtenaar bij de Belastingdienst veroordeeld tot een celstraf van vier jaar omdat hij persoons- en bedrijfsgegevens lekte naar criminelen. De rechtbank rekent het de man in het bijzonder zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als ambtenaar en het in hem gestelde vertrouwen heeft geschonden.

Criminele organisatie

Terwijl hij werkzaam was als belastingambtenaar maakte de man ruim anderhalf jaar deel uit van een criminele organisatie die zich bezighield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. De rechtbank acht bewezen dat de man zich verschillende keren schuldig maakte aan schending van zijn ambtsgeheim door vertrouwelijke informatie te lekken aan de criminelen.

Afpersing

Daarnaast werd het medeplegen van uitlokking van een poging tot afpersing bewezen verklaard. De man en een medeverdachte hebben samen, onder meer met behulp van door de belastingambtenaar geleverde informatie, anderen de opdracht gegeven om bij een derde met geweld een schuld van 1,1 miljoen euro te innen, die deze derde bij de medeverdachte had openstaan. Die derde is vervolgens ook daadwerkelijk door een groep mannen in elkaar geslagen.

Misbruik van positie als belastingambtenaar

De rechtbank rekent het de man in het bijzonder zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als ambtenaar en het in hem gestelde vertrouwen heeft geschonden. ‘Van een ambtenaar wordt volledige integriteit en onkreukbaarheid verwacht. De verdachte heeft daarentegen zijn ambtelijke positie ingezet om zware, georganiseerde criminaliteit te faciliteren. De verdachte heeft met zijn handelen dan ook een grote inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in ambtenaren, in het bijzonder die van de Belastingdienst, mag hebben. Daarbij heeft verdachte met zijn handelwijze ernstige schade toegebracht aan het imago van de Belastingdienst.’