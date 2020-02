Onderzoek naar zwartspaarders met Luxemburgse bankrekening

De FIOD heeft woensdag een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk in een strafrechtelijk onderzoek naar zwartsparen. De fiscale opsporingsdienst kondigt aan de komende tijd meer van zulke onderzoeken te gaan instellen. Een 78-jarige man en zijn 74-jarige vrouw worden verdacht van het opzettelijk niet of onjuist verstrekken van informatie aan de Belastingdienst. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op administratie en computers.

Luxemburgse bankrekening

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat het echtpaar vermoedelijk tientallen jaren beschikt heeft over een bankrekening in Luxemburg. Tegenover de Belastingdienst ontkennen beiden het bestaan van de rekening. Het gerechtshof heeft in de belastingprocedure inmiddels geoordeeld dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de Luxemburgse bankrekening toebehoort aan de twee verdachten en dat ze de informatie moeten verstrekken. Toch blijven zij het bestaan van de buitenlandse rekening hardnekkig ontkennen.

Tweede onderzoek

In een ander strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD op 7 februari een woning van een 66-jarige man doorzocht in de provincie Zeeland, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het vermoeden is dat de man zijn verschillende buitenlandse bankrekeningen buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden. Hij wordt verder verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting door dit buitenlandse vermogen niet op te geven. Naast administratie is beslag gelegd op zijn woning en een beleggingsrekening.

De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Prioriteit

De FIOD kondigt aan de komende tijd meer onderzoeken te gaan instellen naar personen die weigeren informatie te verstrekken aan de Belastingdienst of opzettelijk niet of onjuiste of onvolledige informatie verstrekken.