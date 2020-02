Explosieve stijging aantal witwaszaken

Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2019 deden zich een kwart meer witwaszaken voor. In totaal waren er afgelopen jaar 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, 295 meer dan het jaar daarvoor. In 997 gevallen werd daarvoor vorig jaar een straf opgelegd, een stijging van 22 procent.

Oorzaken

Het Openbaar Ministerie (OM) schrijft de stijging toe aan de toegenomen aandacht voor witwassen. Ook wordt door experts gewezen op de gewijzigde witwaswetgeving, die er voor zorgt dat de bewijsvoering aanmerkelijk eenvoudiger is geworden. Eerder was alleen sprake van witwassen bij verhullende handelingen, maar dat is nu niet meer het geval.

Vertekend beeld

De cijfers kunnen daardoor mogelijk wel een vertekend beeld geven. De toename hoeft niet per se te betekenen dat betrokkenen beter zijn geworden in het opsporen van witwassen, waarschuwt witwasexpert en directeur van het financiële Offshore Kenniscentrum Jan van Koningsveld.

Bron: BNR