Visser & Visser opnieuw beste werkgever in financiële dienstverlening

Visser & Visser is door medewerkersonderzoeker Effectory voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot beste werkgever in de financiële dienstverlening.

Effectory reikt jaarlijks prijzen uit op basis van onderzoek onder ruim 500.000 medewerkers. De best scorende organisaties krijgen het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’. Visser & Visser is nog in de race voor de titel Beste Werkgever van Nederland. Die wordt 18 maart vergeven aan de organisatie die van alle branchewinnaars de hoogste score heeft gekregen. In de zakelijke dienstverlening ging de titel naar arbeidsbemiddelaar Daan. Bij de verzekeraars kwam ASR als beste werkgever uit de bus.

Inspiratie en informatie belangrijk

Volgens Effectory zijn een inspirerende directie, weinig managementlagen en een aansprekende missie belangrijke ingrediënten van een goede werkgever. ‘Ze geven hun specialisten veel verantwoordelijkheid en hinderen hen niet met onnodige regels. Ze delen informatie over bijvoorbeeld de omzet, winstgevendheid of klanttevredenheid, zodat medewerkers een duidelijk kader hebben om zichzelf en de organisatie te verbeteren. Beste Werkgevers maken bovendien vaker gebruik van sociale innovatie: ze vragen hun medewerkers hoe het werk sneller, goedkoper, slimmer en klantgerichter kan gebeuren. Om al dit soort redenen is het bij Beste Werkgevers volgens de ervaringsdeskundigen prettig werken.’

Drie sterren

Organisaties met een Beste Werkgevers Keurmerk krijgen gemiddeld het cijfer 7,5. Organisaties zonder dat keurmerk scoren gemiddeld een 6,6. Vorig jaar was dat nog 6,9. In de financiële dienstverlening hebben naast Visser & Visser (drie sterren) ook Bouwinvest en het Pensioenfonds Horeca & Catering (allebei een ster) een keurmerk. De sterren geven aan hoeveel een organisatie boven het branchegemiddelde scoort. Drie sterren staat voor minimaal een half punt beter. Vorig jaar was BDO nog in het bezit van een keurmerk (een ster), maar die naam is in 2020 niet teruggekeerd.