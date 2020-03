Notarissen pleiten voor modernisering tarieven en vrijstellingen erfbelasting

Omdat steeds vaker niet-familieleden en niet-officiële partners als erfgenamen in een testament worden aangewezen zou het goed zijn om onderzoek te doen naar modernisering van de tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting. Die gaan nu namelijk nog vooral uit van familiebanden tussen de overledene en de erfgenaam of het hebben van een officiële relatie met de overledene, zoals echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonende partner. Ook zou een verruiming van de mogelijkheden voor een belastingvrije schenking aan student moeten worden overwogen, zodat er minder studieschulden ontstaan.

Dat zijn enkele voorstellen die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) doet. De KNB heeft een serie suggesties aan verschillende politieke partijen gestuurd voor hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het gaat om voorstellen op het gebied van familierecht, de woningmarkt, fiscaliteit en ondernemingsrecht. Ze zouden wat de KNB betreft de bestaande wet- en regelgeving beter moeten laten aansluiten bij de notariële praktijk.

De voorstellen in het kort:

Breng het huwelijksgoederenregister onder bij het notariaat.

Bekijk het proces van het verwerpen van negatieve nalatenschappen, bijvoorbeeld het benoemen van de curator.

Onderzoek de mogelijkheid om de erfrechtovereenkomst naar Belgisch model in Nederland in te voeren.

Onderzoek naar vereenvoudiging van de eigenwoningregeling.

Uniformeer waardebegrippen in diverse wettelijke regelingen die gericht zijn op de heffing van belastingen op onroerende zaken.

Schaf het verschil in tarief overdrachtsbelasting af.

Verruim de mogelijkheid voor een belastingvrije schenking voor studie.

Schaf overdrachtsbelasting op gesubsidieerde energieprojecten af.

Onderzoek naar modernisering van de tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting.

Stel een Nationaal Coördinator Aanpak Criminaliteit in.

Statuten van een rechtspersoon mogen, onder voorwaarden, naast in het Nederlands ook in het Engels worden opgesteld.

Maak de fiscaal transparante BV wettelijk mogelijk in Nederland.

Onderzoek, in overleg met de praktijk, een beperkte aanpassing van het NV-recht om het weer in lijn te brengen met het BV-recht.

Maak de meldingen door notarissen van ongebruikelijke transacties anoniem.

Het complete voorstel is hier te vinden.