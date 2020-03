Belastingdienst checkt bij online aangifte op zelfstandigenaftrek

De Belastingdienst biedt zzp’ers een ondernemerscheck aan om te bepalen of ze ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Nieuw is dat dit jaar extra hulpteksten in het aangifteprogramma zijn toegevoegd, meldt de fiscus.

Deze periode doen ruim 1,4 miljoen ondernemers, waaronder veel zzp’ers de aangifte inkomstenbelasting over 2019. Zo’n 450.000 van hen vullen zelf de belastingaangifte in op Mijn Belastingdienst. Anderen besteden de aangifte uit aan een belastingadviseur of administratiekantoor.

Hulpteksten

De Belastingdienst heeft extra hulpteksten in de online aangifte toegevoegd, om ondernemers die zelf aangifte doen te helpen bij het juist en volledig invullen van het winstgedeelte. Hierin wordt vooral aandacht gevraagd voor het vooraf checken op het recht op zelfstandigenaftrek. Hiervoor is het gebruik van de OndernemersCheck verstandig. Deze helpt zzp’ers te bepalen of zij aangifte moeten doen als ondernemer of als particulier en welke aftrekposten zij kunnen benutten.

Kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers is het belangrijk dat zij weten of de Belastingdienst hen ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting en of zij het winstgedeelte van de aangifte moeten invullen. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de omzet, de mate van zelfstandigheid en het ondernemersrisico. Voor bepaalde aftrekposten geldt bovendien dat zij ten minste 1.225 uur aan hun onderneming moeten besteden, dit is het urencriterium. De Belastingdienst brengt daarom de OndernemersCheck aan het begin van de online aangifte onder de aandacht. Deze check geeft zzp’ers aan de hand van ongeveer twintig vragen snel én anoniem een goede indicatie of zij ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen in aanmerking komen voor een aantal aftrekposten en regelingen, zoals de MKB-winstvrijstelling.

Hulpteksten

Nieuw is dat dit jaar extra hulpteksten in het aangifteprogramma zijn toegevoegd. Zo verschijnt er een melding wanneer de ondernemer een lage omzet opgeeft in combinatie met een hoog aantal uren besteed aan bedrijfsactiviteiten. Die combinatie ligt niet voor de hand waardoor er volgens de Belastingdienst hoogstwaarschijnlijk geen gebruik gemaakt kan worden van aftrekposten die afhankelijk zijn van het urencriterium. Deze nieuwe meldingen voorkomen fouten in de aangifte.

Brieven over zelfstandigenaftrek bij lage omzet

Eind februari stuurt de Belastingdienst veel ondernemers die in de aangiften 2018 zelfstandigenaftrek hebben aangegeven, een brief over de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek. Het gaat om brieven aan zzp’ers die in hun btw-aangiften over 2019 een jaaromzet van minder dan € 10.000 aangaven. Vanwege deze omzet is de kans groot dat zij niet voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van de zelfstandigenaftrek. Wanneer dit het geval is mogen zij de zelfstandigenaftrek niet toepassen.

Goede voorbereiding

Het invullen van de belastingaangifte en het beoordelen van het recht op de aftrekposten vergen van ondernemers een goede voorbereiding en beoordeling. Hiervoor biedt de Belastingdienst de aangiftechecklist met zes checks, die helpen bij een soepele, goede en volledige aangifte.

Bron: Belastingdienst