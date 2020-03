Sterke toename zakelijke auto’s in 2019

Het wagenpark van bedrijven nam in 2019 met 4,5 procent toe. Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen bedrijfsauto’s, 19,1 procent meer dan vijf jaar geleden.



Meer dan bevolkingsgroei

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Ook het particuliere wagenpark groeide, maar minder hard. De groei bedroeg 1,4 procent in 2019 waarmee het totaal op 7,6 miljoen komt. Dat is 7,5 procent meer dan vijf jaar geleden. Het autobezit neem sterker toe dan de bevolkingsgroei. In totaal rijden er 8,7 miljoen auto’s rond in Nederland. Dit betekent dat meer dan 1 op de 2 Nederlanders een auto bezit.

De top 10 van populairste leaseauto’s bij LeasePlan in 2019 zag er alsvolgt uit:

Tesla Model 3 Volkswagen Polo Volkswagen Golf Kia Niro Mercedes-Benz A-klasse Peugeot 108 Peugeot 208 Toyota Aygo Ford Fiësta Citroën C3

Bron: CBS/LeasePlan