Lange celstraffen geëist vanwege oplichting Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen vanwege (poging tot) oplichting van de Belastingdienst voor ongeveer €750.000. Daarnaast wordt beide mannen valsheid in geschrifte verweten.

Melding Triodos

Uit FIOD-onderzoek blijkt volgens het OM dat de twee mannen papieren hebben vervalst om de Belastingdienst namens een aantal grote bedrijven te verzoeken om de rekeningnummers voor teruggaaf van belasting te wijzigen. Het onderzoek startte na een melding van de Triodosbank bij de Belastingdienst. De rekeningnummers die werden opgegeven waren rekeningnummers waar de verdachten over konden beschikken. In totaal werd ongeveer €750.000 door de Belastingdienst uitgekeerd. Triodos heeft ongeveer €350.000 vastgehouden omdat de bank het niet vertrouwde. Uiteindelijk is er bijna €400.000 van de fiscus op de bankrekeningen van verdachten gestort. Het geld werd merendeels overgemaakt naar bankrekeningen in Turkije. “Hierbij hebben verdachten ook nog gebruik gemaakt van verschillende bedrijven en familieleden, die zij hiermee ook bij de strafbare feiten hebben betrokken,” zei de officier op zitting.

Strafeisen

Tegen een 44-jarige verdachte zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland eist het OM een gevangenisstraf van 30 maanden. Justitie rekent het de man zwaar aan dat hij na de aanhouding van de andere verdachte gewoon doorging met de poging tot oplichting. Daarnaast is hij zowel in Nederland als België al eerder voor fraude veroordeeld. De officier eist tegen de andere 48-jarige verdachte – ook zonder vaste woon- en verblijfplaats – een gevangenisstraf van 22 maanden. Die verdachte heeft al geruime tijd in voorlopige hechtenis gezeten, met name vanwege vluchtgevaar. Na het opheffen van de voorwaarden die maakten dat hij in Nederland verbleef, is de verdachte vrijwel direct naar Turkije gevlogen. “Ik kan mij, gelet ook op de nadien van verdachte ontvangen berichten, niet aan de indruk onttrekken dat dit is gedaan om uit handen van justitie te blijven. Mede gelet hierop acht ik een voorwaardelijke gevangenisstraf niet aan de orde”, vond de officier.

Benadeelde partij

In deze zaak heeft ook de ontvanger van de Belastingdienst zich als benadeelde partij gesteld. De hoogte van de vordering is € 397.533,-. Het OM verzoekt de rechtbank om aan beide verdachten hoofdelijk een schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor de omvang van de volledig door de Belastingdienst geleden schade, met daarbij de oplegging van 365 dagen hechtenis als verdachten niet betalen.

