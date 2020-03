Qredits lanceert Qredits Lease

Qredits lanceert een nieuw kredietproduct; Qredits Lease. De (startende) ondernemer kan hierdoor ook voor investeringen in (tweedehands) machines en apparatuur bij Qredits terecht. Uniek aan Qredits Lease is dat de ondernemer naast het aankoopbedrag ook de btw mee kan meefinancieren. Zo behoudt de ondernemer extra financiële ruimte om te kunnen groeien.



Qredits Lease

Bij het woord lease wordt er vaak gedacht aan auto’s en bedrijfswagens, de standaard objecten. Steeds meer ondernemers kiezen echter ook voor lease als het gaat om investeringen in machines en andere apparatuur. Het leaseproduct van Qredits is beschikbaar voor bedrijfsmiddelen in bijna alle sectoren. Hierbij maakt het niet uit of het object nieuw of gebruikt is.

André Dolsma, commercieel directeur Qredits: ‘De ondernemers die wij met Qredits Lease gaan financieren, kunnen meestal niet terecht in het reguliere circuit. Het gaat namelijk vaak om minder courante objecten zoals een deegmenger, ijsmachine of een gebruikt espresso apparaat. Maar ook een tweedehands bestelbus krijg je tegenwoordig niet zo snel meer gefinancierd. Daarin willen wij de ondernemer wél die optie bieden, ook omdat het vaak een veel goedkopere optie is dan nieuw kopen.’

Financial Lease

Ondernemers kunnen bij Qredits hun bedrijfsmiddel leasen tot een bedrag van maximaal € 50.000. Financial lease bij Qredits is een soort huurkoopovereenkomst waarbij de ondernemer het bedrijfsmiddel op de balans zet en gelijk economisch eigenaar is. De looptijd van de overeenkomst is over het algemeen gelijk aan de economische levensduur van een geleased object. Na de betaling van de laatste termijn is de ondernemer ook de juridisch eigenaar van het object.